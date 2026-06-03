Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη για το «κοινό τραπέζι»: «Δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος»

Η «φωτογραφία της χρονιάς» από την εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Μασούτης, μόλις απέκτησε νέο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Με μια ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη, ο υπουργός Υγείας απάντησε στις αντιδράσεις που προκάλεσε η κοινή –έστω και… στιγμιαία– συνύπαρξή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και αν η αρχική εικόνα έδειχνε μια σπάνια «χαλαρή» στιγμή της πολιτικής σκηνής, η συνέχεια επανέφερε το γνώριμο σκηνικό έντασης.

«Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης, στοχεύοντας ευθέως το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, διευκρινίζοντας πως ο Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά απλώς βρέθηκε εκεί για λίγα λεπτά. Μια λεπτομέρεια που, ωστόσο, αποδείχθηκε αρκετή για να πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε στο Χ:

«Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο.

Δείτε με τί ασχολείται ολόκληρο κόμμα Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι από τον καλό μου φίλο κ. Ιωάννη Μασούτη για να συνεορτάσουμε τα 50 χρόνια «Μασούτης» και την μεγάλη πρόοδο αυτής της αμιγούς Ελληνικής εταιρίας. Εγώ κάθομαι στο τραπέζι με τον πρώην ΠΘ κ. Κώστα Καραμανλή και με τον Διοικητή της ΤτΕ κ. Στουρνάρα. Στο διπλανό τραπέζι κάθονται ο Υπουργός Ανάπτυξης ο Πρόεδρος του Πάσοκ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κάποια στιγμή πηγαίνω για λίγο δίπλα για να μιλήσω με τον φίλο μου τον Τάκη και μας βγάζουν φωτό στο τραπέζι. Φωτό που ανέβασα ανάμεσα σε άλλες (ξέροντας για να είμαι ειλικρινής ότι θα γίνει φασαρία). Πράγματι με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς (που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί…) δεν αντήλλαξα κουβέντα, δεν διανύουμε άλλωστε καμμία περίοδο αμοιβαίας συμπάθειας.

Ξύπνησα το πρωί η φωτό έπαιζε παντού, ο ένας έλεγε το ένα ο άλλος το άλλο, η εκδήλωση «Μασούτης» έγινε πανελληνίως γνωστή, όλα καλά. Εγώ ξεκίνησα την περιοδεία μου στην Βόρεια Ελλάδα για αλλεπάλληλα εγκαίνια σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία από Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Καβάλα ως Αλεξανδρούπολη, χαμός. Και τί μαθαίνω; Το Πασόκ έστειλε στους δημοσιογράφους επίσημη διαρροή για την περίφημη φωτό:

«Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζω προς αποκατάσταση των γεγονότων: ο κ. Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία, ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασουτη, και ήρθε για πέντε λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης».

Τώρα καταλαβαίνετε τί σας λέω; Ο κ. Ανδρουλάκης που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση Δούκα να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ Αλέξη Τσίπρα θεώρησε σημαντικότερη την φωτό από τα 50 χρόνια «Μασούτης» και έκανε διαρροή μήν τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου…σας το είπα πολλές φορές δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος».

Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του @pasok του @androulakisnick θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο. Δείτε με τί ασχολείται ολόκληρο κόμμα Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι… pic.twitter.com/r9xkuVRZU6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 3, 2026



