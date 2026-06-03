Έβαλαν Άδωνι, Κωνσταντοπούλου και Ανδρουλάκη μαζί και περίμεναν να πάει καλά: Ούτε κουβέντα

Σε μια βραδιά που υποτίθεται πως ήταν αφιερωμένη στα 50 χρόνια της Μασούτης, το πραγματικό event στήθηκε γύρω από ένα τραπέζι. Όχι οποιοδήποτε τραπέζι, αλλά εκείνο όπου η πολιτική αντιπαράθεση πήγε προσωρινά… για κρασί.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκαν να συνυπάρχουν σε απόσταση αναπνοής, αποδεικνύοντας ότι στην Ελλάδα η πολιτική μπορεί να είναι σκληρή, αλλά η ταξιθεσία σκληρότερη.

Με φόντο χαμόγελα που έμοιαζαν να έχουν δοκιμαστεί περισσότερο από τις δηλώσεις τους, οι τρεις πολιτικοί έδωσαν ένα σπάνιο στιγμιότυπο.

Αν μη τι άλλο, η βραδιά απέδειξε ότι τελικά υπάρχει κάτι που ενώνει τους πολιτικούς αρχηγούς: η πιθανότητα να κάτσουν δίπλα-δίπλα… χωρίς μικρόφωνα.

Και ίσως, κάπου ανάμεσα σε ένα ποτήρι και μια φωτογραφία, να γεννήθηκε η πιο ειλικρινής απορία της χρονιάς: τελικά, η πολιτική είναι θέατρο ή απλώς καλοστημένη κοινωνική εκδήλωση;

Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε γρήγορα, κυρίως επειδή οι τρεις τους κάθονταν σε απόσταση αναπνοής, χωρίς όμως, σύμφωνα με τις αναφορές, να ανταλλάξουν κουβέντα στη διάρκεια της βραδιάς. Κάπως έτσι, μια εκδήλωση με επιχειρηματικό χαρακτήρα απέκτησε ξαφνικά πολιτικό παρασκήνιο.

