Η απίστευτη απάντηση Μητσοτάκη σε σκιέρ που τον είπε γκαντέμη

Στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων βρέθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όπως φαίνεται, εκτός από το σκι, ο Πρωθυπουργός το έριξε και στο scrollάρισμα στα social media και έτσι δεν του ξέφυγε ότι ένας σκιέρ τον είπε γκαντέμη, οπότε φρόντισε να του απαντήσει.
Και επειδή μπορεί εκ πρώτης διαβάζοντας το τελευταίο σκέλος της παραπάνω πρότασης να εκπλαγήκατε, κυριολεκτούμε.
Διαβάστε επίσης - «Τερματίσαμε το trend»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε «ποδαρικό» στο χιονοδρομικό Καλαβρύτων
Συγκεκριμένα όταν ένας σκιέρ ανέβασε στο προφίλ του στο TikTok δύο φωτογραφίες του από το χιονοδρομικό κέντρο και ένα screenshot από μήνυμα του πατέρα του που τον παρακαλούσε να προσέχει λόγω της παρουσίας Μητσοτάκη στα Καλάβρυτα, δεν περίμενε ότι θα δει απάντηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
«Για ένα σκι ήρθα, τι μπορεί να πάει στραβά;», αναρωτήθηκε αρχικά ο σκιέρ με όνομα χρήστη στο TikTok «johnnykoro» και στη συνέχεια μας παρουσίασε την προειδοποίηση του πατέρα: «Πρόσεχε αγόρι μου σε παρακαλώ γιατί έχει έρθει για σκι στα Καλάβρυτα ο Μητσοτάκης».
Μάλλον δεν πρόσεξε και τόσο εάν κρίνουμε από την τελευταία φωτογραφία που τον δείχνει να έχει πέσει κάτω και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον παροτρύνει στα σχόλια να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο snowboard, γράφοντάς του: «Γύρνα το σε snowboard».
Περιττό να πούμε ότι τα views της ανάρτησης ανεβαίνουν συνεχώς, ενώ μετά από λίγη ώρα ο johnnykoro απάντησε στον Πρωθυπουργό: «χαχαχα έφυγα για μαθήματα».
