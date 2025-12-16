Μπορεί ο Κώστας Τσιάρας να μην πήγε χθες στο Μεγαρο Μαξίμου, από τη στιγμή όμως που η κυβέρνηση έλαβε τα αιτήματα των αγροτών αποφάσισε να προετοιμάσει μια σοβαρή βάση διαλόγου, ώστε να αφαιρέσει από τα μπλόκα και το επιχείρημα της ασαφούς βάσης συζήτησης. Για πρώτη φορά λοιπόν μπήκε στην εξίσωση το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, για το οποίο ο υπουργός Τσιάρας εργάζεται παρασκηνιακά εδώ και καιρό με τον Πιτσιλή της ΑΑΔΕ.

Επίσης, συζήτηση υπάρχει και με τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα, αν και ο Στάσσης έχει δεδομένες επιφυλάξεις για το δικό του κόστος παραγωγής. Και καταλαβαίνω ότι οι αγρότες άκουσαν θετικά το μήνυμα για αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνονται στο 100% για τη ζημιά που υφίστανται, κάτι που ζητούν διαχρονικά. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ήθελε να σπάσει τη γραμμή του ΚΚΕ στα μπλόκα που είναι σκληρή, καθώς αυτός που δεν είναι ΚΚΕ δεν έχει να κερδίσει κάτι από τη μη επίλυση της εκκρεμότητας.

Η συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες προφανώς θα πάρουν τις αποφάσεις τους και θα αποφασίσουν τα επόμενά τους βήματα και δεδομένα η πόρτα του Χατζηδάκη, αλλά και του Τσιάρα παραμένει ανοιχτή για διάλογο. Το επαναλαμβάνω και σήμερα, από Παρασκευή μεσημέρι και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μητσοτάκης θα είναι στην Αθήνα, έχοντας επιστρέψει από Βρυξέλλες και πριν φύγει για το Ισραήλ, συνεπώς υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για μια συνάντηση κορυφής.

Ο Βενιζέλος και τα σενάρια

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος βουλευτής στις επερχόμενες εκλογές, όχι όμως και το να αποδεχθεί μια οποιαδήποτε πρόταση στο μέλλον. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ κι ερωτηθείς για το εάν κληθεί από τα κόμματα, επεσήμανε πως ο ίδιος ή άλλα πρόσωπα θα κρίνουν αν μπορούν να προσφέρουν κάτι. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη, συσχετισμοί, οι προϋποθέσεις, κανείς δεν θα έλεγε όχι σε μια παρόμοια περίσταση, συμπλήρωσε. Στο Μέγαρο Μαξίμου αποδίδουν την πικρία που εκδηλώνει ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη μη αξιοποίησή του για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ωστόσο ο ίδιος ο Βενιζέλος λέει στους συνομιλητές του πως έχει στηρίξει την κυβέρνηση σε κρίσιμα ζητήματα, όπως τα εθνικά.

Άσος στο μανίκι για το στεγαστικό

Η σημερινή ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή θα κρύβει – λένε οι πληροφορίες, και κάποιες νέες παροχές στο στεγαστικό. Οι πληροφορίες μου λένε πως ο φόρος «αδράνειας» στα ακίνητα έχει απορριφθεί και το νέο πακέτο θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκά κονδύλια για ανακαινίσεις κατοικιών με πιο χαλαρά εισοδηματικά κριτήρια. Άλλωστε το στεγαστικό, δίπλα στην ακρίβεια, είναι τα δυο πιο σημαντικά προβλήματα για την κυβέρνηση στον δρόμο για τις εκλογές.

Τα αχρείαστα σενάρια κρίσης

Κανονικά πήγε χθες το πρωί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που επιφέρει σοβαρές αλλαγές στη δομή του στρατεύματος, αλλά και στις αμοιβές των στελεχών. Ήταν πολιτικά προφανές για όποιον είχε λίγο μυαλό ότι, με τον υπουργό Άμυνας να μιλά χθες το μεσημέρι για τον προϋπολογισμό, δεν θα μπορούσε να υπάρχει η εκκρεμότητα του νομοσχεδίου. Από το Σαββατοκύριακο πηγές με γνώση της συζήτησης έλεγαν ότι η ψήφιση θα γίνει κανονικά στις 8 Ιανουαρίου, άρα το νομοσχέδιο θα πήγαινε στη Βουλή κανονικά, όπως και έγινε. Είναι προφανές ότι ορισμένοι αρέσκονται να κατασκευάζουν σενάρια κρίσης μεταξύ Μαξίμου και Πενταγώνου, αλλά δεν σκέφτονταν ποιος θα έχανε από μια καθυστέρηση στην καταβολή των αυξημένων μισθών: η κυβέρνηση εν συνόλω.

Στις ΗΠΑ για τις γιορτές ο Κασσελάκης

Η είδηση για Συνέδριο στο Κίνημα Δημοκρατίας χτύπησε καμπανάκια για ενδεχόμενη απώλεια του Στέφανου Κασσελάκη από το πολιτικό σκηνικό. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο Κασσελάκης δεν θα κάτσει Αθήνα για τις γιορτές αλλά θα προτιμήσει τις ΗΠΑ όπου θα ταξιδέψει τις επόμενες μέρες μαζί με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ. Θα μείνουν εκεί τουλάχιστον μέχρι τα Φώτα όταν και θα επανέλθει για την προετοιμασία του Συνεδρίου. Πάντως δεν είδα κανέναν να πέφτει από τα σύννεφα, κάτι μου λέει πως ο Στέφανος θα εξαφανιστεί όπως περίπου εμφανίστηκε. Ξαφνικά.