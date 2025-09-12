Μεγάλη και σοβαρή περιπέτεια για τη ζωή του πέρασε ο 45χρονος οικονομολόγος και πολιτικός, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Ο πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από μία ήπια νόσηση με κορονοϊό, έφτασε στο σημείο να τοποθετήσει στεντ.

Αρχικά, είχε κάποιες μικρές ενοχλήσεις, τις οποίες δεν αξιολόγησε σοβαρά. Η σύζυγός του, όμως, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του Mega Ράνια Τζίμα, ανησύχησε πολύ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Espresso, όταν άκουσε ότι ένιωθε δυσφορία και σφίξιμο στο στήθος κατά τη διάρκεια τρεξίματος, επέμεινε να επισκεφθούν άμεσα γιατρό.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ένιωσε οξύ πόνο στο στήθος, οπότε άμεσα το ζευγάρι κατευθύνθηκε εσπευσμένα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης | Eurokinissi

Εκεί, οι εξετάσεις –μεταξύ των οποίων στεφανιογραφία– αποκάλυψαν δύο βουλωμένες αρτηρίες, οπότε οι γιατροί προχώρησαν σε αγγειοπλαστική με τοποθέτηση στεντ, η οποία στέφθηκε με επιτυχία.

Από το Ωνάσειο στο στούντιο του Mega

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εμφραγμάτων και στη συνέχεια στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, με τη Ράνια Τζίμα να βρίσκεται συνεχώς δίπλα του και να καταφέρνει να παραμείνει συνεπής και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Μετά το επισκεπτήριο στο Ωνάσειο, επέστρεψε στο Mega και παρουσίασε κανονικά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, πριν επιστρέψει στο σπίτι για να περάσει τη νύχτα με την κόρη τους και να βρεθεί ξανά το επόμενο πρωί στο πλευρό του συζύγου της.

Ράνια Τζίμα | Mega

Οι οδηγίες των γιατρών

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα ή αύριο, καθώς η πορεία της υγείας του κρίνεται θετική.

Ο ίδιος αποκάλυψε στους γιατρούς ότι ήταν βαρύς καπνιστής, συνήθεια που θεωρείται βασικός παράγοντας για την εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου. Η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί πλέον την πρώτη και αδιαπραγμάτευτη οδηγία, μαζί με τη φαρμακευτική αγωγή που του χορηγήθηκε.

