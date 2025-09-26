Η αξιολόγηση Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά μετά την ακύρωση Ερντογάν - Δεν αργεί ραντεβού με Τραμπ

Την ευθεία και σαφή αναφορά που έκανε στο τουρκικό casus belli για πρώτη φορά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει η κυβέρνηση, με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά να επισημαίνουν πως εφόσον είχε πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν ο κ. Μητσοτάκης θα τον καλούσε και δια ζώσης να το άρει, τονίζοντας του ότι δεν μπορεί να θέλει να συμμετάσχει στο SAFE και να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας.

Σε κάθε περίπτωση οι ίδιες πληροφορίες υπογραμμίζουν ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν ετεροπροσδιορίζεται από την Τουρκία. Και προσθέτουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν θεωρεί ότι μετά την ακύρωση της συνάντησης ή την ενόχληση της Τουρκίας από τις κινήσεις της Ελλάδας επί του πεδίου για την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων θα διακοπεί ή πρέπει να διακοπεί ο διάλογος.

Εκτιμάται μάλιστα ότι θα βρεθεί άλλη ευκαιρία για ένα τετ α τετ των δύο ηγετών, το οποίο όμως θεωρείται απίθανο να γίνει την επόμενη Πέμπτη στην Κοπεγχάγη καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος λέγεται ότι δεν θα μεταβεί εντέλει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ο διάλογος όπως ξεκαθαρίζεται δεν σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη | Eurokinissi

Τι «λέει» στο Μαξίμου το «όχι» Ερντογάν στη Μελόνι

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξάλλου μετά και την ακύρωση της συνάντησης του Ταγίπ Ερντογάν την περασμένη Τρίτη με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελονι θεωρούν ότι η στάση της Άγκυρας δεν ήταν προσχηματική, αλλά αποτέλεσμα αντικειμενικών δυσκολιών με τα προγράμματα. Η Αθήνα μάλιστα σημειώνει ότι στην Ιταλία δεν έγινε από την αντιπολίτευση ο αντίστοιχος θόρυβος όπως στην Αθήνα και επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να μικραίνουμε τη χώρα, ιδίως τη στιγμή που αποδεδειγμένα ασκεί ενεργητική πολιτική επί του πεδίου.

Πάντως, σε αντίθεση με τον Ταγίπ Ερντογάν τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κατάφερε να συναντήσει στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός είχε στο δείπνο ηγετών την ευκαιρία για μια σύντομη συνομιλία με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με τον οποίο οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα αργήσει πολύ η ώρα για μια διμερή συνάντηση τους.

Αναφορικά με τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν σχολίαζαν ότι δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο, ούτε κοινό ανακοινωθέν και επιμένουν πως η ελληνική κυβέρνηση εστιάζει στο να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να είναι χώρα ασφαλής και να κατέχει πλέον ένα σημαντικό ποιοτικό πλεονέκτημα στην άμυνα. Με αυτό το σκεπτικό κάνουν και τη σύγκριση του που ήταν η αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας το 2019 και που είναι σήμερα.

Τότε, υπενθυμίζουν, η Τουρκία είχε παραγγείλει 100 F-35 και εμείς δεν ήμαστε στο πρόγραμμα ενώ σήμερα έχουμε 43 F-16, 24 Rafale και είμαστε στο πρόγραμμα των F-35 για το 2028.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά συγκρατεί ως σημαντική τη σαφή δήλωση του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη κατά τη συνάντηση του με τον Πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη, ότι το ενδιαφέρον της Κύπρου είναι ακόμα ενεργό για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.