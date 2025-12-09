Η εικόνα αιφνιδιασμού, τα τηλέφωνα Μητσοτάκη-Χρυσοχοΐδη και το πρώτο crash test στον ΣΥΡΙΖΑ 

Εδώ και μέρες η κυβέρνηση διαμηνύει ότι κόκκινη γραμμή της είναι οι κρίσιμες υποδομές της χώρας, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια κ.ο.κ. Η χθεσινή εικόνα που καταγράφηκε στην Κρήτη πάντως ήταν η απόλυτη καταστρατήγηση αυτού του δόγματος, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι πήραν κυριολεκτικά φαλάγγι τις αστυνομικές δυνάμεις, προκαλώντας τα σοβαρά επεισόδια. Και επειδή τις επόμενες μέρες η στρατηγική της ΕΛ.ΑΣ. θα δοκιμαστεί και σε άλλα λιμάνια και αεροδρόμια, ας είναι τα όσα έγιναν στην Κρήτη οδηγός, γιατί σε αντίθετη περίπτωση καλό είναι να μη λέγονται μεγάλα λόγια.

Άναψαν τα τηλέφωνα

Πάντως, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια, να σας πω ότι άναψαν τα τηλέφωνα μεταξύ Μαξίμου και Κατεχάκη, καθώς ο Μητσοτάκης και ο Χρυσοχοϊδης μίλησαν πολλές φορές τηλεφωνικά, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που πρωτοστάτησαν στα βίαια επεισόδια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικών.Ο Χρυσοχοϊδης είναι γενικά της άποψης ότι δεν χρειάζεται η Αστυνομία να είναι επισπεύδουσα στη βία και μπορεί να υπάρξει συνεννοήση με τους αγρότες κατά τόπους. Όμως και αυτοί προοδευτικά θα κλιμακώσουν, οπότε τα περιθώρια συνεννόησης θα είναι εκ των πραγμάτων πιο στενά.

Ψάχνουν επιπλέον πόρους

Ό,τι και να λένε πάντως, στην κυβέρνηση ψάχνονται για την προοπτική να επιδοτήσουν τους αγρότες, έστω και με συγκεκριμένους περιορισμούς, για την απώλεια εισοδηματος, λόγω των πολύ χαμηλών τιμών αγοράς των προϊόντων τους φέτος. Απαιτείται προφανώς συνεννόηση με την Κομισιόν, ώστε να τεκμηριωθεί σωστά γιατί αποζημιώνουμε και αυτό δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. Το ποσό, βέβαια, δεν αναμένεται να είναι θεαματικό, καθώς και τα λεφτά δεν υπάρχουν. Με αυτό το δεδομένο πρέπει να σας πω ότι δεν βλέπω τους αγρότες να συγκινούνται, αλλά εν πάσει περιπτώσει και η κυβέρνηση κάτι πρέπει να αντιπαραβάλλει στο πακέτο των αιτημάτων τους που, αν γίνει δεκτό, θα τινάξει την μπάνκα στον αέρα.

Την Τετάρτη το πρώτο crash test στον ΣΥΡΙΖΑ

Μετά την παρουσίαση της Ιθάκης, το ενδιαφέρον στρέφεται εκ των πραγμάτων στις κομματικές συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται, αρχής γενομένης από αυτή της Τετάρτης, όπου θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Υπάρχουν στελέχη που ζητούν την άμεση σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα και άλλοι που θεωρούν μεν ότι πρέπει να συγκλίνουν οι δρόμοι τους με τον Τσίπρα, ωστόσο όλα πρέπει να γίνουν συντεταγμένα, με βάση έναν οδικό χάρτη. Πάντως το ΠΑΣΟΚ, μέσω του γραμματέα του κόμματος, Ανδρέα Σπυρόπουλου, ξέκοψε κάθε κουβέντα συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Κοινώς τα περί κοινού προοδευτικού μετώπου, θα μείνουν στις καλένδες.

Θα μπει πέναλτι στα κλειστά ακίνητα;

Ένα από τα θέματα που φαίνεται πως εξετάζει η κυβέρνηση είναι το πέναλτι για όσους κρατάνε κλειστά ακίνητα, o λεγόμενος «φόρος αδράνειας». Ωστόσο μιλώντας χθες στο ΕΡΤnews η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου διέψευσε πως είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης μια τέτοια απόφαση. Ωστόσο όπως φαίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει μια σειρά συμπληρωματικών μέτρων για τη στήριξη των ακινήτων στην ομιλία του στον προϋπολογισμό στις 16 Δεκεμβρίου.