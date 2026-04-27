Η ειρωνική τοποθέτηση του Βορίδη για την Κοβέσι: «Αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως πολιτικό καταλύτη»

Στην Λάουρα Κοβέσι, υποστηρίζοντας ότι κάνει «πολιτικές τοποθετήσεις» αντί να ασχολείται αμιγώς με τον εισαγγελικό της ρόλο, αναφέρθηκε ο Μάκης Βορίδης.

Μιλώντας στους «Αταίριαστους», στον ΣΚΑΪ χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι λέγεται ότι έχει «ηθική αυτουργία», με φόντο το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικότερα, δήλωσε: «Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι εντυπωσιακό ότι η Εισαγγελέας αρχίζει και κάνει πολιτικές τοποθετήσεις. Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό. Αυτό όμως αποκαλύπτει κάτι για την κυρία Κοβέσι και για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ρόλο της. Πρωτίστως αντιλαμβάνεται το ρόλο της ως πολιτικό καταλύτη και όχι ως έναν Εισαγγελέα που στόχο έχει να διώξει. Είναι η ατζέντα την οποία θέτει γιατί υπό το πρόσχημα και με αφορμή την αντιμετώπιση της διαφθοράς, πολιτικές τοποθετήσεις».

Στη συνέχεια, ο Μάκης Βορίδης δήλωσε: «Θέλω νομικά ένας να μου εξηγήσει πώς η διαβίβαση ενός αιτήματος πολίτη είναι αξιόποινη πράξη. Αυτό που λέει η κυρία Κοβέσι, είναι καθαρά πολιτικό», επισημαίνοντας ότι αυτό που έκανε ήταν επίσπευση και όχι αξιόποινη πράξη.

«Εγώ μετά από εδώ έχω συναντήσεις στο γραφείο μου με πολίτες της Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι θα μου θέσουν ζητήματα που τους απασχολούν. Δεν θα συζητήσουμε για τα Στενά του Ορμούζ.

Εγώ λοιπόν θέλω να πω, η μια προσέγγιση είναι αυτή, ότι εγώ θα κάνω την ερώτησή μου στη Βουλή. Όμως, να ξέρουμε, το ότι εμείς πολλές φορές προσπαθούμε να επιτύχουμε μια επίσπευση σε αυτό, αν έρθει η κ. Κοβέσι και μου πει ότι αυτό δεν είναι ορθολογικό, ο ορθολογισμός να ξέρετε έχει κάποιες στιγμές είναι εξαιρετικά ανεπιεικής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.