Η Ελλάδα στέλνει δύο πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Αποστολή τους η απομάκρυνση θαλάσσιων ναρκών

Η Ελλάδα στέλνει δύο πολεμικά πλοία για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αποναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Καθημερινή», στο γενικότερο πλαίσιο βοήθειας μίας διεθνούς ναυτικής δύναμης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην θαλάσσια περιοχή, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα και σύμφωνα και με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, στην αποστολή θα συμμετέχει μία φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ και ένα συνοδευτικό πλοίο γενικής υποστήριξης (ΠΓΥ), τα οποία έχουν μεγάλη εμπειρία από την συμμετοχή τους στην επιχείρηση «Ασπίδες» στον κόλπο του Άντεν στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ελληνική αποστολή θα συμβάλει στην απομάκρυνση των ναρκών που είχε ποντίσει το Ιράν όσο εξελισσόταν ο πόλεμος με τις ΗΠΑ.

Η φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ έχει ως αποστολή την προστασία κατά μεμονωμένων απειλών, drones, και άλλων.

Το πλοίο υποστήριξης, αποτελεί βάση δυτών ναρκοπολέμου, συμβάλλει στον εφοδιασμό στολίσκου ναρκαλιευτών, και σε εξορμήσεις μη επανδρωμένων.

Στην αποστολή θα συμμετέχει μία μονάδα ΟΥΚ, με ειδικότητα την ναρκοθηρία και την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», τα τρία βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι τα εξής: πρώτον, με την ανοχή του Ιράν η επιχείρηση θα μπορούσε να κρατήσει 6 μήνες.

Δεύτερον, η επιχείρηση να επεκταθεί σε μια περίοδο που θα φτάσει και στον ένα χρόνο, αν στην περιοχή δρουν και αυτονομημένες ομάδες, ανεξάρτητες από το Ιράν (υπενθυμίζεται ότι στην Ερυθρά Θάλασσα δρουν οι Χούθι, οι οποίοι είναι τμηματικά ελεγχόμενοι από την Τεχεράνη).

Και τρίτον, το σενάριο της κατάρρευσης της συμφωνίας, κάτι που θα οδηγούσε σε περαιτέρω καθυστερήσεις ή και εγκατάλειψη της επιχείρησης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί απευθείας από τις ΗΠΑ στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της αστυνόμευσης και της αποναρκοθέτησης του Στενού του Ορμούζ τους επόμενους μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο επέκτασης της εντολής της επιχείρησης «Ασπίδες» και στο Ορμούζ για την αποναρκοθέτηση. Ωστόσο, ήδη αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ προκρίνουν ένα μοντέλο το οποίο θα μοιάζει περισσότερο με τη «Συμμαχία των Προθύμων», που συγκροτήθηκε μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στο αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ για την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Σε περίπτωση που προκριθεί αυτό το μοντέλο, τότε θα δημιουργηθεί μια επιχείρηση που θα συνεργάζεται με την «Ασπίδες» της ΕΕ, αλλά θα έχει διακριτό ρόλο.