Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, με στόχο την αναχαίτιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Εξ ού και ενεργοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, αποκρούοντας ταυτοχρόνως άμεσα τα βέλη της αντιπολίτευσης.

Ο Πρωθυπουργός δίνει τη μάχη εντός και εκτός Ελλάδος. Από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής έστειλε σαφές μήνυμα ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου «πρέπει να μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην αντλία», ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους ηγέτες 15 ακόμα χωρών της Ε.Ε επιχειρεί να εξασφαλίσει ότι το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 δεν θα έχει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της ΚΑΠ.

Στο εσωτερικό η μάχη εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό στις τιμές στο super market μέσω της νέας πλατφόρμας «posokanei», την αποτελεσματικότητα της οποίας επιδιώκουν εμφανώς να αμφισβητήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως, αποκρούει τα πυρά και μέσω instagram κάνει λόγο για «ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας» το οποίο ενισχύει τη διαφάνεια και πιέζει την αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.



Σε πιο σκληρούς τόνους κινείται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, που κατηγορεί την αντιπολίτευση για λυσσαλέο πόλεμο ακόμα και με fake news και εξαπολύει έμμεσες βολές για εξυπηρέτηση συμφερόντων που στοχεύουν στην κερδοσκοπία.

«Η αντιπολίτευση για άλλη μια φορά μπροστά στο αντικυβερνητικό της μένος λειτουργεί αυτοκτονικά και παίζει το παιχνίδι όσων ΔΕΝ θέλουν διαφάνεια και ανταγωνισμό στις τιμές. Και νομίζω όλοι είμαστε σε θέση να φανταστούμε ποιοι μπορεί να είναι αυτοί», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά, δε, το κόστος της νέας ψηφιακής πλατφόρμας σύγκρισης των τιμών, από την κυβέρνηση διευκρινίζεται ότι δράση χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με ανώτατο προϋπολογισμό τις 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «CRMS- Ενιαία Πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Αρχή για την εποπτεία της αγοράς.

Είναι βέβαιο πάντως πως η οικονομία θα παραμείνει ψηλά στην ατζέντα της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Γι’ αυτό και ο Πρωθυπουργός έσπευσε να αποδομήσει τη στρατηγική των πολιτικών του αντιπάλων και δη των κυρίων Ανδρουλάκη και Τσίπρα ως δήθεν «τζάμπα» προειδοποιώντας ότι από κάπου θα πάρουν όσα τάζουν και αντιπαραβάλλοντας τη συνετή και συνεπή οικονομική πολιτική του ίδιου και της ΝΔ που οδηγεί σε χειροπιαστά οφέλη χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.