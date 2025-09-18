Πρέπει να σας πω ότι οι χθεσινές διαρροές για τα γυμνάσια των Ενόπλων Δυνάμεων από τον Έβρο έως τη Μεγίστη, κατά τον τρόπο που κυκλοφόρησαν, δεν άρεσαν ιδιαίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Προφανώς, αυτό που συζητήθηκε και εισαγωγικά στο ΚΥΣΕΑ, ήταν ότι θα πρέπει να αποσυνδεθεί η διενέργεια γυμνασίων που είναι πάγια πρακτική των Ενόπλων Δυνάμεων από το αν θα βγει ή δεν θα βγει από το λιμάνι της Σμύρνης το Πίρι Ρέις. Και όλα αυτά λίγες μέρες πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν που θα γίνει στη Νέα Υόρκη, σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Ο Σιμόπουλος και οι βουλευτές

Υπάρχουν αρκετοί "γαλάζιοι" βουλευτές που για διάφορους λόγους δυσφορούν. Κάποιοι έχουν αγνοηθεί από όλα τα κυβερνητικά σχήματα ή έχουν αξιοποιηθεί άλλα στελέχη που εκλέγονται στις εκλογικές τους περιφέρειες. Έτσι χθες ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος που είναι στα "κάγκελα" με το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ άφησε ανοιχτό να μην ψηφίσει τη διάταξη για το νέο Δ.Σ. της. Ο ίδιος έχει αρκετές ενστάσεις και τις δημοσιοποίησε, προκαλώντας έντονες συζητήσεις. Μαθαίνω ότι και ενόψει της συνεδρίασης της Κ.Ο. της ΝΔ που θα είναι πανηγυρική για την εκλογή Χαρακόπουλου στη θέση γραμματέα, θα εμφανιστεί κάποιος βουλευτής εκ των προβληματισμένων που θα ζητήσει να προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα μια συνεδρίαση, όπου θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση.

Τα τηλέφωνα των κυβερνητικών

Από την παρέμβαση Σιμόπουλου, πάντως, το ενδιαφέρον είναι άλλο. Δέχθηκε τηλεφωνήματα από κυβερνητικά στελέχη στον απόηχο της δημοσιότητας που έλαβε το θέμα, τα οποία του ανέφεραν κάτι του στυλ, εντάξει, θα βρούμε μια φόρμουλα, ώστε να συμμετέχουν και εκπρόσωποι φορέων της πόλης στο Δ.Σ. της ΔΕΘ. Να πω απλά ότι το νομοσχέδιο ήταν του Παπαθανάση που συγκρουσιακό δεν τον λες, αλλά ο Σιμόπουλος από την άλλη μια αιχμή την έχει. Βέβαια και ο βουλευτής από τη μεριά του διεκδικεί για να επανεκλεγεί, με στόχο να πετύχει και καμιά θετική παρέμβαση.

H Chevron άλλαξε τα δεδομένα

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς μάντης για να καταλαβαίνει πως τα δεδομένα στην περιοχή μας αλλάζει η συμμετοχή της Αμερικανικής Chevron στα οικόπεδα νότια της Κρήτης. Αυτό που βλέπουν έμπειροι διπλωμάτες είναι πως όλες οι πλευρές αργά ή γρήγορα θα συρθούν σε μια συνολική συζήτηση για την κατανομή των θαλασσίων ζωνών, αφού μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία δεν θα έρθει για ένα μόνο οικόπεδο αλλά θα επιδιώξει σε βάθος δεκαετίας να αντλήσει ό,τι αποθέματα υπάρχουν στο υπέδαφος της Μεσογείου. Τούτων δοθέντων, χθες στην επίσκεψη του υπηρεσιακού υπουργού Εξωτερικών της Λιβύης αποφασίστηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών Αθήνας-Τρίπολης για τη χάραξη ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Προφανώς είναι μια θετική εξέλιξη, αφού το τουρκολιβυκό σύμφωνο θα πεταχτεί εν τέλει στον κάλαθο των αχρήστων, εφόσον και οι Λίβυοι συνέλθουν.

Η ερώτηση που έλειψε

Μου έκανε αίσθηση παρακολουθώντας τη χθεσινή συνέντευξη του Μητσοτάκη που δεδομένα είχε το ενδιαφέρον της ότι δεν έγινε ερώτηση για το άνοιγμα του κ. Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ στους πρώην πρωθυπουργούς Σαμαρά και Καραμανλή. Τώρα, δεν ξέρω αν η συνέντευξη έπεσε έξω χρονικά και ο Νίκος Χατζηνικολάου έπρεπε να κόψει, αλλά είναι δεδομένα εξαιρετικά έμπειρος για να το παραλείψει. Χωρίς να υπαινίσσομαι τίποτα, λέω απλά ότι μου έκανε εντύπωση. Ιδίως γνωρίζοντας τη σχέση του καναλιού με έναν εκ των δύο πρώην.

Ο μύλος της Κεντροαριστεράς

Η χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΙ δεν μας έδειξε κάτι που δεν ξέρουμε. Η ΝΔ προηγείται με χαοτική διαφορά σε σχέση με τα άλλα κόμματα, ωστόσο είναι ακόμη μακριά από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Αυτό που εμένα ωστόσο μου προκαλεί εντύπωση είναι η η πολυδιάσπαση της Κεντροαριστεράς. Σε ερώτηση για το ποιος από νυν και πρώην ηγέτες του πολιτικού χώρου της Αριστεράς μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα τον χώρο της Κεντροαριστεράς, πρώτος εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας με 16%, και ακολουθούν Νίκος Ανδρουλάκης (14%), Ζωή Κωνσταντοπούλου (10%), Γιάνης Βαρουφάκης (4%) και Στέφανος Κασσελάκης (3%). Με αυτά ως δεδομένα ρωτάω το εξής: Αν όντως όλοι αυτοί θεωρούν τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της ΝΔ καταστροφική, γιατί δεν συνασπίζονται ώστε να αθροίσουν ποσοστά στις εκλογές; Κι ας ορίσουν ένα τρίτο πρόσωπο υποψήφιο Πρωθυπουργό. Έλα όμως που δεν πρόκειται να το κάνει κανείς. Οπότε, καλύτερα μικρό κι ελεγχόμενο μαγαζί, παρά αληθινή υπέρβαση.

Βολουδάκη και μεταναστευτικό

Το μεταναστευτικό δεν είναι ποτέ μια ευθεία γραμμή. Είναι δυναμικό φαινόμενο, με εξάρσεις και υφέσεις, που επηρεάζεται από γεωπολιτικά παιχνίδια και από εμπόρους που θυσιάζουν ανθρώπινες ψυχές στον βωμό του κέρδους. Αυτό στο περίπου τόνισε η υφυπουργός Μετανάστευσης και βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, η οποία 6 μήνες στο υπουργείο χειρίζεται με επιμονή και σχέδιο, ειδικά το ζήτημα των ανήλικων παιδιών και των γυναικών των μεταναστευτικών ροών.