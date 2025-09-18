Την αποφασιστικότητά του να εξαντλήσει την τετραετία και να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία την άνοιξη του 2027 χωρίς να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, δηλαδή, τον εκλογικό νόμο, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη χθεσινή του συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, στέλνοντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

«Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες», υπογράμμισε, απορρίπτοντας ως ευφάνταστα σενάρια της «πλατείας Κολωνακίου» εκείνα που μιλούν για την επιλογή ενός τρίτου προσώπου έναντι του ίδιου στην περίπτωση που η ΝΔ δεν πετύχει το στόχο της αυτοδυναμίας με στόχο μια κυβέρνηση συνεργασίας.

«Ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα, ψηφίζει και Πρωθυπουργό», πρόσθεσε. Ο ίδιος είχε απορρίψει εξίσου κατηγορηματικά κατά τη συνέντευξή του στη ΔΕΘ και σενάρια που έκαναν λόγο για αλλαγή αρχηγού της ΝΔ εν κινήσει πριν τις εκλογές, καθώς γνωρίζει τον διαλυτικό τρόπο με τον οποίο μπορούν να λειτουργήσουν εάν δεν μπει τέλος εγκαίρως.

Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να δώσει έμφαση στα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ, ενώ γνωρίζοντας ότι τα οφέλη των φορολογικών αλλαγών θα γίνουν αντιληπτά στην τσέπη των πολιτών σε λίγους μήνες, τόσο ο ίδιος όσο και το κυβερνητικό επιτελείο συστηματοποιούν την προβολή και επεξήγησή τους.

«Η δική μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους, αλλά περισσότερο γι’ αυτούς που έχουν παιδιά και για τους νέους. Αυτό θα ισοδυναμεί, λοιπόν, από τον Ιανουάριο με μία πραγματική αύξηση μισθού», τόνισε, επιμένοντας ότι τα κυβερνητικά μέτρα αποτελούν την καλύτερη απάντηση στη συσσωρευμένη ακρίβεια.

Σε αυτό το πλαίσιο σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί τη Λήμνο, ένα από τα νησιά που θα ανακουφιστούν οικονομικά με τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ μέχρι το 2027.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις με φορείς του νησιού και τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ενώ θα συνομιλήσει με πολίτες στη Μύρινα. Ενώ το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει τις περιοδείες εντός και εκτός Αττικής.

Τα δημοσκοπικά ευρήματα της Pulse για τον ΣΚΑΪ άλλωστε δείχνουν πως αν και τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ συνέβαλλαν στη μικρή ανάταξη του ποσοστού της ΝΔ, το πραγματικό τους αποτύπωμα είναι ακόμα θολό για αρκετούς πολίτες, καθώς η αξιολόγηση των μέτρων που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι αμελητέα, καθώς το 44% θεωρεί ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση έναντι του 45% που θεωρεί ότι κινούνται προς τη λανθασμένη.

Ταυτοχρόνως ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το μείγμα των μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση ως τον κατάλληλο τρόπο ενίσχυσης του εισοδήματος χωρίς τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού, αποδομώντας τις προτάσεις της αντιπολίτευσης ως «φύκια για μεταξωτές κορδέλες» όπως είπε χθες, προκαλώντας εκ νέου το ΠΑΣΟΚ να προσδιορίσει το κόστος των δικών του προτάσεων καθώς όπως είπε: «Εδώ δεν μιλάμε για μια πιστωτική κάρτα χωρίς όριο».

Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε μήνυμα ηρεμίας προς τους Έλληνες πολίτες με φόντο τη χθεσινή αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο, αποσυνδέοντάς τη από μία πιθανή έξοδο του Piri Reis για έρευνες στο Αιγαίο. Δήλωσε, δε, ότι δεν ανησυχεί για ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι ουδείς επαναπαύεται.

«Με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διαύλους, ειλικρινή συζήτηση, θα μεταφέρουμε όμως και τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας», σημείωσε και πρόσθεσε ότι:

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα “γκρίζων ζωνών”, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».