Η ερώτηση του Newsbreak στον Μητσοτάκη για τα τρένα: «Κάνουμε προσπάθεια να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις»

Σε ερώτηση για τη λειτουργία των τρένων μετά το δυστύχημα στα Τέμπη απάντησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Την ερώτηση προς τον πρωθυπουργό έκανε το newsbreak.gr, με τη δημοσιογράφο να αναφέρει: «Την προσεχή άνοιξη θα συμπληρωθούν τέσσερα χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Θα ήθελα να σας ρωτήσε, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει ακόμα να ολοκληρώσει την ανάταξη της γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη, εγκαθιστώντας και υλοποιώντας το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας συρμών ETCS.

Επιπλέον, θα ήθελα να μού πείτε πόσος χρόνος θα χρειαστεί τελικά για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς υποσχέσεις του "αέρα" από υπουργούς σας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε μεταξύ άλλων: «Έγινε το πρώτο δρομολόγιο με πλήρη τηλεδιοίκηση και ηλεκτρονική σήμανση στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε. Και αν μας πήρε παραπάνω χρόνο, και το ξέρετε φαντάζομαι, είναι γιατί την γραμμή την πήρε Daniel.

Την πήγαμε 18 μήνες πίσω, διότι έπρεπε να την ξαναφτιάξουμε τη γραμμή όλη από την αρχή. To ETCS έχει εγκατασταθεί, απομένει να πιστοποιηθεί και από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμου. Είναι ένα συμπληρωματικό σύστημα ασφάλειας και θέλω να θυμίσω ότι λίγα τρένα στην Ευρώπη το έχουν».

Παράλληλα, ανέφερε: «Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να είμαστε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας και να έχουμε ένα σιδηρόδρομο, ο οποίος θα είναι σύγχρονος και πραγματικά ασφαλής, τουλάχιστον στο δίκτυο κορμού.

Και ως προς την τηλεδιοίκηση τουλάχιστον πετύχαμε πλήρως το χρονοδιάγραμμα, το οποίο είχαμε θέσει και νομίζω ότι όταν μπουν και οι καινούργιοι συρμοί πια στην γραμμή, γιατί αυτό βλέπει τελικά ο επιβάτης, νομίζω ότι θα εμπιστευτεί και πάλι τον ελληνικό σιδηρόδρομο για τις μεταφορές του».