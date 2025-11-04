Τα διαβάσατε χθες αναλυτικά για την ομαδική επίθεση που εξαπέλυσαν οι βουλευτές της ΝΔ στον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, ο οποίος τη βγάζει δεν την βγάζει, καθώς είναι σαφές ότι κανείς δεν τον θέλει. Επίσης, οι βουλευτές εκνευρίστηκαν ιδιαίτερα από τη στάση του και από το μάθημα οικονομικών που επιχείρησε να τους κάνει αργά το βράδυ και μετά από τέσσερις ώρες. Πάντως, η χθεσινή έκρηξη δεν πρέπει να αποδοθεί μόνο στην υπόθεση των ΕΛΤΑ, καθώς αρκετοί βουλευτές ανέφεραν ότι αυτή ήταν η θρυαλλίδα και όχι η αιτία του εκνευρισμού τους. Με άλλα λόγια, η Κ.Ο. είναι καζάνι που βράζει, καθώς κάποιοι αντιλαμβάνονται ότι δεν θα μπουν στην κυβέρνηση, αγχώνονται για την έδρα τους και παράλληλα τρώνε και ξύλο από τους εκλογείς τους με αποφάσεις τύπου ΕΛΤΑ.

Αναβολή για την Κομοτηνή

Μετά τα όσα έγιναν με τους βουλευτές της ΝΔ χθες, είναι δεδομένο ότι απαιτείται ξανά διαχείριση κρίσης. Κάπως έτσι, ο Μητσοτάκης ακύρωσε την αυριανή του επίσκεψη στην Κομοτηνή. Επίσης μαθαίνω ότι είχαν μαζευτεί αγρότες με τρακτέρ έξω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης όπου θα προσγειωνόταν, καταφέρνοντας να υπερκεράσουν τα αστυνομικά μέτρα που λαμβάνονταν ενόψει της άφιξης του.

Τα διαπιστευτήρια της Κίμπερλι

Σήμερα το μεσημέρι, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα επιδώσει και επισήμως τα διαπιστευτήρια της στον πρόεδρο Κώστα Τασούλα. Διόλου τυχαία, μαζί της επιδίδουν διαπιστευτήρια και δύο άλλες πρέσβεις, η πρέσβης της Νορβηγίας και η πρέσβης του Καναδά. Βεβαίως, όταν εμφανιστεί στις 12:30, η Αμερικανίδα αξιωματούχος θα μονοπωλήσει τα βλέμματα και τα φλας. Ως προς το διαδικαστικό, η Κίμπερλι θα επιδώσει στον Τασούλα τον φάκελο με τα επίσημα έντυπα και κατά τα ειωθότα θα καθίσουν για λίγα λεπτά στην αίθουσα τελετών της Προεδρίας για να πούνε πέντε πρώτες κουβέντες γνωριμίας. Μετά παίρνει τον δρόμο για το ΥΠΕΞ, όπου θα την περιμένει ο Γεραπετρίτης, με τον οποίον ήδη έχουν γνωριστεί, και την Τετάρτη σειρά έχει το Μαξίμου.

Η ώρα της αλήθειας

Ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα θα υποβληθεί το ελληνικό σχέδιο στην Κομισιόν που στην πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί σε συνεννόηση με τις Βρυξέλλες. Οι αξιωματούχοι της Κομισιόν θα μελετήσουν το σχέδιο για λίγες μέρες (για τα τυπικά) και θεωρητικά αμέσως μετά θα δώσουν το πράσινο φως. Μάλιστα, περαιτέρω θα ακούσουμε περισσότερα την Πέμπτη που έρχεται στα μέρη μας ο αρμόδιος Επίτροπος της Ε.Ε. Κρίστοφ Χάνσεν.

Το κοινό ψηφοδέλτιο της Αριστεράς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο Αλέξης Χαρίτσης επανέλαβε χθες στη συνέντευξη του στο ΕΡΤnews ότι πρέπει να επιδιωχθεί ένα ευρύ ψηφοδέλτιο της Αριστεράς το οποίο θα συμφωνήσει σε κοινό πρόγραμμα. Σε αυτό προφανώς εντάσσει τον ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και εφόσον το επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ. Όταν ρωτήθηκε για πιθανή συμμετοχή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, απάντησε πως δεν του είναι καθαρό το πού ακριβώς εντάσσεται η Πρόεδρος του κόμματος στον άξονα Δεξιά ή Αριστερά. Κοινώς, επειδή η ίδια προφανώς δεν ενδιαφέρεται να συμπράξει με τους πρώην συντρόφους της, δεν την θέλουν και οι ίδιοι.

Πότε θα κάνει κόμμα η Καρυστιανού;

Σχεδόν καθημερινά γίνεται λόγος για το περίφημο κόμμα Καρυστιανού και το κατά πόσο θα προκαλέσει αναστάτωση στο εκλογικό σώμα. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν πως η ίδια θα το ανακοινώσει πολύ κοντά στις εκλογές ώστε να καταφέρει να εκμεταλλευθεί το θετικό μομέντουμ που μπορεί να δημιουργήσει μια υποψηφιότητα χωρίς βαριά πολιτικά χαρακτηριστικά. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές και με δεδομένο ότι θα έχουμε εμφάνιση τριών νέων κομμάτων, του κ. Σαμαρά, του κ. Τσίπρα και της κ. Καρυστιανού, καταλαβαίνει κανείς πόσο θολό είναι το τοπίο για το πολιτικό σκηνικό με το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα την επομένη.

Το vitality της Βάσιας Αναστασίου

Η πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου έχει κερδίσει τις στιγμές διαδικτυακής δόξας με την κατάθεση στεφάνου τις προάλλες στο Μαρκόπουλο. Η ίδια, ούσα πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Αττικής, πίσω από τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, ξεπέρασε τον εαυτό της, δηλώνοντας πως είναι «ένα θάνατο μακριά από την βουλευτική έδρα». Ομολογώ πως δεν είχα ξανακούσει κάτι αντίστοιχο ως περιγραφή πολιτικής τοποθέτησης. Από την άλλη, σε μια τόσο περίεργη εποχή, τέτοιου είδους δηλώσεις μπορεί να εκτιμηθούν από τους ψηφοφόρους. Ειδικά από βαμπίρ.