Ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του εκτός από τις αποκαλύψεις πίσω από τις κλειστές πόρτες των πολιτικών γραφείων και των Βρυξελλών έχει διάθεση να μοιραστεί και πιο ανθρώπινες στιγμές.

Η πρώτη ημέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, σε αυτό το «στοιχειωμένο σπίτι» όπως το αποκαλεί εκτός από το ψυχρό και μουντό κτίριο που αντίκρυσε του έμεινε και για την ζεστασιά των ανθρώπων.

Όπως εξιστορεί εκείνη την ημέρα με τις συνεχείς συσκέψεις και την ασταμάτητη ένταση κάποια στιγμή αργά το απόγευμα ένιωσε εξαντλημένος και συνειδητοποίησε ότι δεν είχε φάει όλη μέρα.

«Ανοίγω την πόρτα προς το Γραφείο της Ελένης και απευθύνομαι προς τους συνεργάτες μου "ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε; Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε;" είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό. Αλλά πριν προλάβει κανείς να απαντήσει, εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα, που προφανώς είχε διοριστεί την περίοδο Σαμάρα» και συνεχίζει την ιστορία ο Πρώην πρωθυπουργός "κύριε Πρόεδρε", μου λέει "να σας φτιάξω μια μακαρονάδα με κιμά;" Το Μέγαρο δεν είχε κουζίνα που να λειτουργεί, αλλά εκείνος με ένα σχεδόν πατρικό τρόπο ήθελε να κάνει κάτι παραπάνω, να με φροντίσει μέσα σε αυτό το ψυχρό, βαρύ κτίριο αποδεικνύοντας ότι τουλάχιστον για τους υπαλλήλους του Μαξίμου, το κράτος έχει συνέχεια».

Μάλιστα ο κ. Τσίπρας τονίζει ότι «ήταν μια απλή, ζέστη μακαρονάδα με κιμά, φτιαγμένη με μια δόση ανθρώπινης φροντίδας.(…) ίσως ήταν και το μόνο που έχω να θυμάμαι με θετικά συναισθήματα από αυτή την πρώτη μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου».

Η Λαγκάρντ, οι σαρδέλες και η ταβέρνα

Μέσα στη δραματική αφήγηση για τους σκοπέλους της διαπραγμάτευσης όλους αυτούς τους πρώτους έξι μήνες του 2015 ο Αλέξης Τσίπρας έχει να θυμάται και κάποια περιστατικά που τον έκαναν ή να απορήσει ή να γελάσει. Ένα από αυτά ήταν ένα μήνυμα του στο κινητό της Κριστίν Λαγκάρντ, την ώρα που έχουν αποχωρήσει οι Χουλιαράκης και Τσακαλώτος από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων καθώς ενώ είχαν ολοκληρώσει την αξιολόγηση και συζητούσαν για τη ρύθμιση του χρέους και βρέθηκαν πάλι απέναντι σε έναν «τοίχο».

«Της ζήτησα να συμβάλει σε μια θετική διέξοδο. Και τι μου απάντησε; Ότι μόλις είχε καθίσει σε μια ήσυχη ταβέρνα του Λουξεμβούργο, έτρωγε σαρδέλες και σε ότι αφορούσε τη συνεδρίαση μου έγραψε επί λέξει: "σε συμβουλεύω εδώ που φτάσαμε ότι σου δίνουν καλό είναι. Να το πάρεις". Μάλιστα ο κ. Τσίπρας συνεχίζει την περιγραφή λέγοντας: «Αν και βρήκα χαριτωμένη αυτήν την αναφορά στις σαρδέλες, δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα γιατί μου τις ανέφερε. Εννοούσε πως κι αυτή ήθελε εκείνη την ώρα να φάει αστακό, αλλά το μαγαζί σέρβιρε σαρδέλες και πήρε ότι της έδιναν;».

Η Κριστίν Λαγκάρντ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | Shutterstock

Όχι το Bella Ciao, αλλά ο... Τσιτσάνης

Ένα άλλο στιγμιότυπο που στέκεται στο βιβλίο του εν μέσω των διαπραγματεύσεων ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και πως ένιωθε κάποιες στιγμές που βρισκόταν υπό πίεση. Χαρακτηριστικά αναφέρει «λένε συχνά πως οι άνθρωποι αντιδρούν παράξενα όταν βρίσκονται κάτω από πίεση.

Άλλοι φωνάζουν, άλλοι θρηνούν, άλλοι κλείνονται στον εαυτό τους. Εγώ πάλι έχω τη συνήθεια να σφυρίζω. Κάτι σαν μηχανισμός άμυνας, υποθέτω.

Θυμάμαι τότε, με όλη την ένταση, την αγωνία, την κούραση μου είχε κολλήσει ένας σκοπός που σφύριζα συνέχεια. Όχι κάτι ΕΑΜιτικο ή επαναστατικό τύπου Bella Ciao, αλλά ένα παλιό ρεμπέτικο του Τσιτσάνη: «Η καρδιά σου θα γίνει χρυσή». Το είχε τραγουδήσει η Μαρίκα Νίνου» και καταλήγει παραθέτοντας την πρώτη στροφή που θυμόταν.

Ο χαμένος φάκελος στη Γερμανία

Ο κ. Τσίπρας ανασύρει από την μνήμη του και το χαρακτηριστικό περιστατικό στην Καγκελαρία και την πρώτη συνάντηση με Μέρκελ, Σόιμπλε όπου είχε ακουστεί στις κάμερες «που είναι ο κίτρινος φάκελος λέει λοιπόν συγκεκριμένα για τους Παππά, Τζανακόπουλο, Χουλιαράκης και Καλπαδάκη που ήταν μαζί του: «Ήταν τόσο το άγχος τους, που διαρκώς έψαχναν να βρουν τους φακέλους τους. Και τη στιγμή που οι κάμερες ήταν ανοιχτές, μάλιστα, ο Παππάς ακούστηκε να ψάχνει έναν κίτρινο φάκελο που είχε πάρει μαζί του ο Καλπαδάκης. Αλλά και όταν έφυγαν οι κάμερες, κανείς τους δεν έδειχνε να χαλαρώνει».

Η συζήτηση με τον Πούτιν για την χαρτοπετσέτα που ήταν... τσιγαρόχαρτο

Σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου ο Αλέξης Τσίπρας εκεί που αναφέρει πως του είπε ο Πούτιν να τα βρει με την Μέρκελ έχει και ένα πιο χαλαρό τετ α τετ τους.

Αναφέρει λοιπόν «στο τέλος της συζήτησης πιο χαλαροί, καταλήξαμε να κάνουμε αναδρομή στην ιστορία τους ψυχρού πολέμου, που φαίνεται πως άρεσε και στους δυο μας. «Έτσι όπως μου τα λες» του είπα «ισχύει ακόμη η Γιάλτα, τότε που ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ μοίρασαν τις σφαίρες επιρροής».

«Ναι, έχεις δίκιο, έτσι είναι, βεβαίως και ισχύει». Και συνέχισε ο κ. Τσίπρας: «Το ξέρεις φαντάζομαι ότι κάποιοι λένε πως το σε ποιες σφαίρες επιρροής θα ανήκε η Ελλάδα και οι άλλες Βαλκανικές χώρες το συμφώνησαν ο Τσόρτσιλ με τον Στάλιν στη Μόσχα τον Οκτώβριο του 1944 , γράφοντας το μάλιστα πάνω σε μια χαρτοπετσέτα» πρόσθεσα «όχι σε μια χαρτοπετσέτα, σε ένα τσιγαρόχαρτο» με διόρθωσε χαμογελώντας.

Ο Καμμένος και ο Θεοδωράκης στην Κουμουνδούρου

Τις πρώτες ώρες μετά την πρωτιά στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 θυμάται στην «Ιθάκη» ο Τσίπρας και όπως έγινε η συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ. Όμως εντός από τις συζητήσεις και τις ζυμώσεις εξιστορεί και κάποια γεγονότα με έναν γλαφυρό τρόπο γράφει λοιπόν για τον Πανό Καμμένο και τη συνάντηση τους στην Κουμουνδούρου «ανέβηκε στον έβδομο όροφο, βγάλαμε τις τυπικές φωτογραφίες και όταν έκλεισε η πόρτα μου είπε: "Εγώ θέλω το Υπουργείο Άμυνας και δεν θα σου βάλω κανέναν όρο, δεν θέλω να είμαι Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Θέλω το Υπουργείο Άμυνας γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Θέλω να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας". Πέρα από τις συνηθισμένες υπερβολές του, που τις ανέμενα, ομολογώ ότι με εξέπληξε η στάση του...

"Ηρέμησε Πάνο! Σ' ευχαριστώ και μου ακούγεται πολύ ωραίο όλο αυτό για την εθνική συμφιλίωση, αλλά τώρα χρειάζομαι τη μέγιστη δυνατή στήριξη και πλειοψηφία. Καταλαβαίνεις γιατί. Σκέφτομαι, λοιπόν, να προτείνω και στον Θεοδωράκη να συμμετάσχει στην Κυβέρνηση".

"Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει, θα τα δίνει όλα στους έξω".

Όμως ο πρώην πρωθυπουργός αποκαλύπτει και μια συνάντηση που είχε ο Σταύρος Θεοδωράκης με τον κ. Λαφαζανη στον όροφο που ήταν το γραφείο του λόγω της επιλογής του τότε προέδρου του Ποταμιού να πάει στο γραφείο του Τσίπρα με τα… πόδια. «Όμως όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ανεβαίνοντας με τα πόδια τις σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται:

"Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος".

"Τι εννοείς;".

"Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε τα βρήκαμε".

Και έτσι ο Θεοδωράκης δεν έκανε τον κόπο. Ανέβηκε μεν για λόγους ευγενείας μέχρι τον έβδομο, αλλά η συνάντηση τελείωσε πριν καν αρχίσει. Ανταλλάξαμε δυο κουβέντες σχεδόν στο πόδι, κι έφυγε. Δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να συζητήσω ουσιαστικά μαζί του το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην Κυβέρνηση. Ενδεχομένως το αποτέλεσμα να ήταν το ίδιο σε κάθε περίπτωση».

Ο Πάνος Καμμένος κάνει δηλώσεις | Intime

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και τα λόγια που αντάλλαξαν

Ενώ στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη θυμάται συγκεκριμένες στιγμές που συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τι είπαν αλλά και πως ένιωσε.

«Στις προγραμματικές δηλώσεις εντύπωση μου έκανε που είχε έρθει με το μπαστουνάκι του και πήρε θέση μπροστά εκεί που κάθονται οι επίτιμοι προσκεκλημένοι αντιδιαμετρικά των κυβερνητικών εδράνων, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Άγνωστο γιατί, μου έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια (…) μια φορά με είχε συναντήσει τυχαία στο αεροδρόμιο, στην αίθουσα των VIP, και συνομιλήσαμε πάνω από τρία τέταρτα. Ήταν θυμάμαι ζεστός ως άνθρωπος και ευχάριστος συνομιλητής. Χάρισμα που μάλλον κληροδότησε στην κόρη του Ντόρα».

Μάλιστα με αφορμή τις συνομιλίες που είχαν αποκαλύπτει και έναν διάλογο που είχαν ενάμιση μήνα μετά τις προγραμματικές για τον Γιάνη Βαρουφάκη: «Παιδί μου, καλά τα πας, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι καμία Κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς Υπουργό Οικονομικών. Χρειάζεσαι έναν Υπουργό Οικονομικών» του είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός αναλύει στο βιβλίο και το πως ξεκίνησε η σχέση εμπιστοσύνης με τον Γιάνη Βαρουφάκη και πως κατέληξε στη ρήξη όπως λέει χαρακτηριστικά: «Πολύ γρήγορα ο Βαρουφάκης από «asset» μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή. Που δεν τον άντεχαν στο Eurogroup όχι μόνο οι απέναντι, αλλά ούτε οι πιθανοί μας σύμμαχοι, ακόμα και οι ίδιοι του οι συνεργάτες».



