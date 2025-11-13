Η χθεσινή Διακυβερνητική Ελλάδος και Κύπρου έβγαλε μετά από καιρό μια σημαντική είδηση: την αλλαγή στους οικονομοτεχνικούς όρους του έργου για το καλώδιο. Πρακτικά, θα τροποποιηθούν οι όροι της κοινοπραξίας για να μπουν και νέοι παίκτες και να ρολάρει το έργο. Το πρόβλημα βεβαίως είναι το γεωπολιτικό ρίσκο, οπότε καταλαβαίνω ότι στόχος είναι να μπουν στην εξίσωση παίκτες που δεν χαμπαριάζουν από τους τσαμπουκάδες της Τουρκίας.

Ποιοι είναι αυτοί; Μα φυσικά αμερικανικές και ισραηλινές εταιρείες, με τις οποίες καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει καποιες πρώτες επαφές, αλλά χρειαζόταν η πολιτική συμφωνία για την αλλαγή του πλαισίου, ώστε να είναι εφικτή η εμπλοκή τους. Μαθαίνω ότι για το θέμα είναι ενήμερες και οι Βρυξέλλες καθώς χθες συναντήθηκαν με τον αρμόδιο επίτροπο Γιόργκενσεν οι δύο υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Γιώργος Παπαναστασίου.

Η Κίμπερλι στη Θεσσαλονίκη

Έχοντας ξεκινήσει κανονικά τις επαφές και τις επίσημες εμφανίσεις της στην Αθήνα η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ετοιμάζεται και για επαφές εκτός πρωτεύουσας. Πρώτος προορισμός θα είναι στις 5 Δεκεμβρίου η Θεσσαλονίκη, όπου θα επισκεφθεί και το Προξενείο της πόλης, για το οποίο πριν από λίγους μήνες έγινε συζήτηση αναστολής λειτουργίας στο πλαίσιο του μαζέματος των λειτουργικών δαπανών του State Department. Μαθαίνω και έχει ήδη κυκλοφορήσει στην πόλη, ότι η κ. Γκίλφοϊλ είπε ναι και θα είναι παρούσα στο γενέθλιο δείπνο για τα 50 χρόνια ζωής του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος που θα γίνει στο ξενοδοχείο Hyatt, δίπλα στο αεροδρόμιο.

Το αυστηρό μήνυμα Χρυσοχοϊδη

Εκτός από τη σοβαρή επιχειρησιακή αποστολή που καλείται να φέρει εις πέρας στην Κρήτη ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, έχει και άλλα πράγματα με τα οποία ασχολείται επιμελώς. Το θέμα που τον αφορά ιδιαίτερα είναι η οδική ασφάλεια, ενώ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των μοτοσυκλετών και του κράνους. Τις επόμενες μέρες καταλαβαίνω ότι υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός να σφίξουν κι άλλο τα πράγματα, με περισσότερα αστυνομικά μπλόκα, αλλά και περισσότερα αλκοτεστ, ειδικά τις μέρες του ΠΣΚ. Στην Κατεχάκη καταγράφουν με ενδιαφέρον πληροφορίες ότι τις μέρες αυτές και συνεπεία της όξυνσης των ελέγχων έχει αυξηθεί η δουλειά των ταξί, εκτός από την 24ωρη λειτουργία του μετρό το Σάββατο. Άμα υπάρχει θέληση, δουλειά γίνεται ξέρω εγώ.

Η ρήξη στη Νέα Αριστερά

Σας έχω γράψει αρκετές φορές για την κατάσταση που επικρατεί στη Νέα Αριστερά, ένα κόμμα που στις δημοσκοπήσεις αγγίζει με το ζόρι το 1% και όμως καταφέρνει να βρίσκεται στα όρια της διάσπασης. Αιτία, η διαφωνία σε επίπεδο κορυφής (Πρόεδρου και Γραμματέας, δηλαδή Χαρίτση και Σακελλαρίδη) για την πολιτική των συνεργασιών. Ο πρώτος θεωρεί πρακτικά αδύνατη την αυτόνομη κάθοδο, ο δεύτερος την επιθυμεί. Χθες η διαμάχη έλαβε χαρακτήρα ανοιχτής σύγκρουσης μέσω αναρτήσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το συμπέρασμα είναι πως στο Συνέδριο του Ιανουαρίου θα ληφθούν αποφάσεις προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Το δικό μου σχόλιο είναι πως εάν δούμε μια ακόμη διάσπαση αυτό θα αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει ήδη γεννήσει 8 κόμματα μετά την αρχική του μορφή.

Η Ζωή προσαρμόστηκε

Και ο Άγιος φοβέρα θέλει! Ομολογώ πως έμεινα έκπληκτος χθες μαθαίνοντας πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου προσαρμόστηκε πλήρως στα νέα κοινοβουλευτικά δεδομένα και μίλησε τηρώντας τον χρόνο που της είχε δοθεί. Ο πρώτος που την «πάτησε» ήταν ο Θοδωρής Δρίτσας της Νέας Αριστεράς, που ξέφυγε από τα 7+2 λεπτά που του είχαν δοθεί, οπότε και σταμάτησε η καταγραφή της ομιλίας του. Πάντως είμαι αισιόδοξος για το πού μπορεί να οδηγήσει το συγκεκριμένο μέτρο. Λιγότερο αμπελοφιλοσοφία, λιγότερο θεατράλε Βουλή, περισσότερη αποτελεσματικότητα.

Ποιο προβεβλημένο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ταγμένος αναφανδόν υπέρ του Τσίπρα τον χαρακτηρίζει στις ιδιωτικές του συνομιλίες «κομμουνιστή»; Αναφέρεται προφανώς στα πολιτικά τερτίπια του πρώην αρχηγού του και εκφράζει και το άγχος του για το εάν τελικά τον συμπεριλάβει στο νέο σχήμα.

