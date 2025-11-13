Μενού

«Σαμαρά, ξέρεις εσύ»: Ο Πάνος Καμμένος επέστρεψε με αινιγματική φωτογραφία

Ο Πάνος Καμμένος έδωσε αυτή τη φορά έναν γρίφο για τον Αντώνη Σαμαρά.

παλιά φωτογραφία Καμμένος Σαμαράς
Η παλιά φωτογραφία Καμμένου με Σαμαρά | X @PanosKammenos
Μια αινιγματική ανάρτηση με φωτογραφία από τα χρόνια της νιότης τους, και με ένα αινιγματικό μήνυμα να την συνοδεύει έκανε ο Πάνος Καμμένος, συνεχίζοντας τη «σταυροφορία» του κατά του Αντώνη Σαμαρά.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ μια φωτογραφία από τότε που, τόσο ο ίδιος όσο και ο Αντώνης Σαμαράς, ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην υπουργός συνόδευσε τη δημοσίευσή του, με τη φράση «Ξέρεις εσύ…», δίχως να λέει περισσότερα.

Μόλις χθες (12/11), σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Δευτέρας, ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε σε τυχόν επιστροφή των ΑΝΕΛ στην πολιτική σκηνή, στον Αλέξη Τσίπρα και την Αριστερά, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά, για τον οποίο χρησιμοποίησε χυδαίο χαρακτηρισμό. 

Ο Καμμένος, ο Σαμαράς, και το «αρχαίο» επάγγελμα

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Καμμένος είχε πει για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «Ο Σαμαράς είναι αυτός που πρώτος έκανε τη Νέα Δημοκρατία συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εκείνους που συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε συγχωροχάρτι στον Γιώργο Παπανδρέου, και συγκυβέρνησε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Κοιτάξτε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή, και αυτό είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτός που το 1993 ανέτρεψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που ο ίδιος είχε τότε μιλήσει για διαπλεκόμενα συμφέρονται και για εκτέλεση εντολής, και ο Σαμαράς επανέρχεται τώρα για να κάνει το ίδιο.

Δεν μπορεί ο Σαμαράς που έκανε τη ΝΔ συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ, να κατηγορεί τη ΝΔ που πράγματι έχει γίνει ένα σημιτικό παρακλάδι, αλλά αυτό το έκανε ο Σαμαράς».

Κατά τον Πάνο Καμμένο, «ο Σαμαράς προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη είναι δεξιά της ΝΔ. Η επίθεση κατά της κυρίας Καρυστιανού είναι απίστευτη.

Κάποια συμφέροντα χρησιμοποιούν τον Σαμαρά, για να ελέγξουν τη σημερινή κυβέρνηση ή να εκτελέσουν τις όποιες δυνάμεις επιχειρούν να αναπτυχθούν. Με το που βγήκε μέτρηση όπου η Καρυστιανού ήταν με διπλάσια ποσοστά από τον Σαμαρά, βγήκε ο Καραχάλιος σε τρεις συνεντεύξεις στο ίδιο κανάλι με τον Αντώνη Σαμαρά, για να τα βάλουν με μια μητέρα που έχασε το παιδί της».

