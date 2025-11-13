«Σαμαρά, ξέρεις εσύ»: Ο Πάνος Καμμένος επέστρεψε με αινιγματική φωτογραφία

Μια αινιγματική ανάρτηση με φωτογραφία από τα χρόνια της νιότης τους, και με ένα αινιγματικό μήνυμα να την συνοδεύει έκανε ο Πάνος Καμμένος, συνεχίζοντας τη «σταυροφορία» του κατά του Αντώνη Σαμαρά.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ μια φωτογραφία από τότε που, τόσο ο ίδιος όσο και ο Αντώνης Σαμαράς, ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην υπουργός συνόδευσε τη δημοσίευσή του, με τη φράση «Ξέρεις εσύ…», δίχως να λέει περισσότερα.

Μόλις χθες (12/11), σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Δευτέρας, ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε σε τυχόν επιστροφή των ΑΝΕΛ στην πολιτική σκηνή, στον Αλέξη Τσίπρα και την Αριστερά, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά, για τον οποίο χρησιμοποίησε χυδαίο χαρακτηρισμό.

Ο Καμμένος, ο Σαμαράς, και το «αρχαίο» επάγγελμα

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Καμμένος είχε πει για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «Ο Σαμαράς είναι αυτός που πρώτος έκανε τη Νέα Δημοκρατία συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εκείνους που συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε συγχωροχάρτι στον Γιώργο Παπανδρέου, και συγκυβέρνησε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Διαβάστε ακόμα: Δημοσκόπηση RealPolls: Η απήχηση Σαμαρά, Τσίπρα και η πρώτη αξιολόγηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Κοιτάξτε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή, και αυτό είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτός που το 1993 ανέτρεψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που ο ίδιος είχε τότε μιλήσει για διαπλεκόμενα συμφέρονται και για εκτέλεση εντολής, και ο Σαμαράς επανέρχεται τώρα για να κάνει το ίδιο.

Δεν μπορεί ο Σαμαράς που έκανε τη ΝΔ συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ, να κατηγορεί τη ΝΔ που πράγματι έχει γίνει ένα σημιτικό παρακλάδι, αλλά αυτό το έκανε ο Σαμαράς».

Κατά τον Πάνο Καμμένο, «ο Σαμαράς προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη είναι δεξιά της ΝΔ. Η επίθεση κατά της κυρίας Καρυστιανού είναι απίστευτη.

Κάποια συμφέροντα χρησιμοποιούν τον Σαμαρά, για να ελέγξουν τη σημερινή κυβέρνηση ή να εκτελέσουν τις όποιες δυνάμεις επιχειρούν να αναπτυχθούν. Με το που βγήκε μέτρηση όπου η Καρυστιανού ήταν με διπλάσια ποσοστά από τον Σαμαρά, βγήκε ο Καραχάλιος σε τρεις συνεντεύξεις στο ίδιο κανάλι με τον Αντώνη Σαμαρά, για να τα βάλουν με μια μητέρα που έχασε το παιδί της».