Το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει προκαλέσει «σεισμό» και έχει σοκάρει την κοινή γνώμη της χώρας, δεν αποκαλύφθηκε τυχαία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ογκωδέστατης δικογραφίας που έχει πλέον διαβιβαστεί στη Βουλή, η άκρη του νήματος που οδήγησε στο ξήλωμα του κυκλώματος και στην έναρξη των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, ήταν μία και μόνο ανώνυμη επιστολή.

Το έγγραφο στα χέρια των «Αδιάφθορων»

Όλα ξεκίνησαν στις 26 Ιουλίου 2021. Εκείνη την ημέρα έφτασε στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας -στους γνωστούς «Αδιάφθορους»- ένα άκρως εμπιστευτικό έγγραφο. Ήταν μια επιστολή γραμμένη από ανθρώπους εκ των έσω, οι οποίοι αποφάσισαν να σπάσουν τη σιωπή τους βλέποντας το όργιο των παράνομων επιδοτήσεων.

«Κύριε διοικητά του Εσωτερικών Υποθέσεων, δεν αντέχουμε άλλο...», ανέφερε η δραματική εισαγωγή της καταγγελίας. Οι αποστολείς συστήνονταν ως μια ομάδα υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ που βίωναν καθημερινά την απόγνωση του αγροτικού κόσμου.

Όπως εξήγησαν, είχαν γίνει αποδέκτες αμέτρητων παραπόνων από πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, των οποίων «έχει καταστραφεί η ζωή με την απάνθρωπη και ταυτόχρονα παράνομη συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων».

Το «κόλπο γκρόσο» με τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Η επιστολή δεν έμεινε σε αόριστες καταγγελίες, αλλά περιέγραψε με ανατριχιαστική ακρίβεια τη μεθοδολογία (modus operandi) της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, «μαϊμού» κτηνοτρόφοι έβαζαν στην τσέπη εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, απομυζώντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για τους νόμιμους δικαιούχους. Το κόλπο ήταν καλοστημένο:

Η ομάδα εντόπιζε μεγάλες ανεκμετάλλευτες εκτάσεις του δημοσίου.

Στη συνέχεια, έβαζαν «αχυρανθρώπους» και δικούς τους ανθρώπους να δηλώνουν αυτές τις εκτάσεις στις φορολογικές τους δηλώσεις ως ιδιόκτητες.

Ακολούθως, κατέθεταν πλαστά έγγραφα υποστηρίζοντας πως δήθεν εκτρέφουν ζώα στις συγκεκριμένες εκτάσεις, προκειμένου να εισπράξουν τις παχυλές επιδοτήσεις, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν καν πού βρίσκονται τα χωράφια.

Η «μαύρη» λίστα των 16 ονομάτων και η κραυγή αγωνίας

Το πιο καθοριστικό στοιχείο της επιστολής ήταν η κατονομασία των εμπλεκομένων. Οι ανώνυμοι συντάκτες παρέθεσαν μια λίστα με 16 συγκεκριμένα ονόματα, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν υψηλόβαθμοι υπάλληλοι, αλλά και το όνομα του προέδρου του Οργανισμού.

Η επιστολή κατέληγε με μια δραματική έκκληση προς τις διωκτικές αρχές να επέμβουν άμεσα για να σώσουν τον Οργανισμό και τον πρωτογενή τομέα της χώρας:

«Βρωμάει η κατάσταση και δεν μπορούμε να βρούμε καμία λύση στο πρόβλημα αυτό. Μόνο σε εσάς ελπίζουμε να καθαρίσετε το σύστημα από αυτούς τους βρωμιάρηδες με τις παρανομίες τους. Καταστρέφουν ολόκληρο το έθνος, το θέμα είναι εθνικό».

Αυτή η κραυγή αγωνίας ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά. Αμέσως μετά την παραλαβή και την αξιολόγηση της επιστολής, οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. άνοιξαν τον φάκελο της υπόθεσης, επιστρατεύοντας τον «κοριό» και ξεκινώντας τις παρακολουθήσεις που οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου στον χώρο των αγροτικών επιδοτήσεων.