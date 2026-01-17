Μητσοτάκης για Καρυστιανού: «Μεγάλη απόσταση μεταξύ του να είσαι γονιός θύματος και αρχηγός κόμματος»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις στην πολιτική και ειδικότερα τη διαφαινόμενη σύσταση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού.
Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις που δίνουν σημαντικό ποσοστό σε ένα κόμμα Καρυστιανού, σχολίασε το εξής: «Δεν ξέρω πόσο δεοντολογικό είναι να μετριούνται κόμματα που δεν έχουν καν δημιουργηθεί, έγινε και με το κόμμα του κ. Τσίπρα».
«Η πραγματικότητα θα αποτυπωθεί όταν θα έχουμε επίσημες εξαγγελίες» είπε.
Όσον αφορά στο ίδιο το θέμα, παρατήρησε πως «υπάρχει απόσταση μεγάλη από το να είσαι γονιός ενός θύματος μίας εθνικής τραγωδίας και αρχηγός κόμματος. Η απόσταση είναι μεγάλη, ας δούμε πώς θα διανυθεί».
