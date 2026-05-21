Η Κωνσταντοπούλου απαντά στο «Ξύπνα Βασίλη» του Φλωρίδη: «Οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη»

Νέα κόντρα ξεκίνησε στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τις υποκλοπές, ανάμεσα στον Γιώργο Φλωρίδη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρομοίωσε την ψυχική κατάσταση της Ζωής Κωνσταντοπούλουμε εκείνη του ηθοποιού Γιώργου Κωνσταντίνου στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη».

Ο Γιώργος Φλωρίδης συγκεκριμένα, είπε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου: ««Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό».

Μεταξύ άλλων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Κύριε Φλωρίδη, είστε δικηγόρος. Δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είσαι. Ξέρω βέβαια ότι είχατε γραφείο μαζί με τον αδελφό σας, που τώρα είναι αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Πρέπει να σας πω όμως ότι εμένα ως δικηγόρο, με την στάση σας, με τα λόγια σας σήμερα εδώ, αντίθετα με αυτό που νομίζετε, με βοηθάτε πάρα πολύ. Με βοηθάτε γιατί όχι μόνο αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι απλώς συνωμοτήσατε με υπόλογα πρόσωπα όπως ο Μάκης Βορίδης για να βγάλετε από τη μέση την Παπανδρέου την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αλλά είστε ταγμένος στη συγκάλυψη», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σε άλλο σημείο στη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε με φόντο την αναφορά στο Ξύπνα Βασίλη: «Τρελές είπαν πολλές στην ιστορία και τον Μεσαίωνα κυνηγούσαν τις μάγισσες. Και την Ιωάννα της Λωραίνης την είπαν τρελή και πολλές καλλιτέχνιδες τις είπαν τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη».





