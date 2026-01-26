Η Κωνσταντοπούλου σε ρόλο «Batman» στον Βόλο: «Ο Μπέος έκανε την πόλη Gotham City»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε σήμερα στον Βόλο, και δεδομένων των εντάσεων που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν με τον Αχιλλέα Μπέο, τα σχόλια που έκανε δεν εκπλήσσουν.

Η επιφανής πολιτικός αναφέρθηκε στην περίπτωση των κατοίκων των Σταγιατών που διώκονται από την δημοτική αρχή Μπέου. Ο συγκεκριμένος δήμαρχος, είχε αποπειραθεί να «επιτάξει» τη δημόσια πηγή που υδροδοτούσε με πόσιμο νερό τις Σταγιάτες, για να την εκμεταλλευτούν επιχειρηματίες της εμφιάλωσης.

Οι κάτοικοι είχαν αντισταθεί σθεναρά σε αυτή την «αρπαγή», και είχαν καταφέρει να κρατήσουν τις ιδιωτικοποιήσεις μακριά από το χωριό τους.

Κωνσταντοπούλου: «Ο Μπέος έκανε τον Βόλο Gotham City»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «ζωγράφισε» τον Αχιλλέα Μπέο ως μεγαλοεγκληματία, και παίρνοντας έμπνευση από τα κόμικς του Batman, είπε όχι έχει μετατρέψει τον Βόλο σε...Gotham City.

«Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τους κατοίκους των Σταγιατών και όλους όσοι αγωνίζονται για την δημοκρατία, απέναντι σε ένα δημοτικό καθεστώς που μετέτρεψε την πόλη σε Gotham City.

Δεν είναι τυχαίο που στον Βόλο υπάρχουν κάθε λίγο και λιγάκι επιθέσεις σε δημοτικούς συμβούλους, σε «αντιφρονούντες» και σε όλους όσοι ακσουν κριτική.

Είναι ένα καθεστώς που θέλει να σπείρει φόβο στους πολίτες. Διαβεβαιώνω πως η τρομοκρατία δεν θα περάσει και αυτό το καθεστώς σύντομα θα τελειώσει, όπως και το καθεστώς Μητσοτάκη που λυμαίνεται την χώρα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Μπέο», είπε.

Η ίδια δήλωσε πως αύριο θα είναι στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση συγκάλυψης που στήθηκε για την προστασία Τριαντόπουλου από το μπάζωμα των Τεμπών. «Ο κύριος αυτός διέπραξε κακούργημα», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.