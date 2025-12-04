Η κυβερνητική στρατηγική απέναντι την προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος από τον Τσίπρα

Με υπενθύμιση των πεπραγμένων της διακυβέρνησης υπό τον ίδιο στο παρελθόν, αποδόμησή του ως «λίγου» για το παρόν και της μέλλον της χώρας και εντέλει υποβάθμιση του rebranding, αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση η χθεσινή προαναγγελία ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και η προσπάθεια πλήρους επαναφοράς του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Η κυβερνητική στρατηγική αποτυπώθηκε με σαφήνεια από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που επιφύλαξε δηλητηριώδη βέλη για τις ικανότητές του κ Τσίπρα ως «καπετάνιου» δηλαδή ως ηγέτη που επιδιώκει να διεκδικήσει εκ νέου την κυβέρνηση. Έχοντας εστιάσει νωρίτερα στα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και της χώρας αλλά και στην πολιτική σταθερότητα που προσφέρει η ΝΔ προσελκύοντας περισσότερες επενδύσεις, δίνοντας το στίγμα του και για την επόμενη 5ετία.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη άλλωστε η συμμετοχή του ίδιου στο οικονομικό συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου με τοποθετήσεις που έδιναν έμφαση στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, την ενέργεια και την ανάπτυξη, ενώ την ίδια ώρα ο κ. Τσίπρας παρουσίαζε την «Ιθάκη» με ακροατήριο μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ και μέρους της Νέας Αριστεράς, καταδεικνύει και τη διαφορετική αντίληψη για την πολιτική. «Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μιλήσει για τις προοπτικές της χώρας μέχρι το 2030 προβάλλοντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ ο κ. Τσίπρας αναλώνεται στο παρελθόν και επιχειρεί να επανέλθει με παλιά υλικά», σχολίαζαν χαρακτηριστικά.

Φαρμακερή ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού όταν ρωτήθηκε από τον Απόστολο Μαγγηριάδη για την εκδήλωση που λάμβανε παράλληλα χώρα στο θέατρο Παλλάς. «Εσείς θα εμπιστευόσασταν και θα ξαναμπαίνατε σε ένα καράβι το οποίο ο καπετάνιος το έριξε ήδη μια φορά στα βράχια;» ήταν το ερώτημα που επανέλαβε, απευθυνόμενος κατ’ ουσίαν στους πολίτες. Για να προσθέσει δηκτικά πως: «διαβάζοντας λίγα αποσπάσματα από το βιβλίο, το μόνο το οποίο θα προσέθετα σε αυτό είναι ότι: ο καπετάνιος δεν το έριξε απλά στα βράχια, έσπευσε και βγήκε πρώτος από το πλοίο, πήρε τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

Όχι στην προσωπική σύγκρουση Μητσοτάκη με Τσίπρα

Το δικό του ενδιαφέρον έχει και το χαμόγελό του όταν ρωτήθηκε σε συνδυασμό με τη φράση «Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τον κ. Τσίπρα», καθώς αντανακλά την επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μείνει μακριά από μία προσωπική σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα, την οποία εκτιμάται ότι επιδιώκει ο πρώην πρωθυπουργός για να πάρει επιπλέον πόντους στο δρόμο προς το νέο κόμμα. Εξ ού και η μικρή αλλά γεμάτη νόημα αντίδραση του Πρωθυπουργού, ώστε το ρόλο των απαντήσεων να αναλάβουν άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Στην ουσία η πρώτη επίσημη κυβερνητική αντίδραση ήταν αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος χαρακτήρισε τον κ. Τσίπρα «αμετροεπή, αμετανόητο, αλαζόνα», σχολιάζοντας σε σκληρή και επιθετική γραμμή πως «αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των “παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης”, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας».

Στην κυβερνώσα παράταξη πάντως ο Αλέξης Τσίπρας θεωρείται καλοδεχούμενος ως αντίπαλος, δεδομένου ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έχει κερδίσει σε 5 εκλογικές αναμετρήσεις, «βαρύνεται» από ένα κυβερνητικό παρελθόν που είναι νωπό ακόμα στους πολίτες και κατά την κυβερνητική αντίληψη έχει χαμηλή αξιοπιστία στη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινής γνώμης.

Η κυρίαρχη αντίληψη στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι πως η «διαδρομή του είναι γνωστή» και μετά την κρίση που του επιφύλαξε ο λαός το 2019 και το 2023, ούτε σήμερα δείχνει να έχει εντυπωσιακή αποδοχή δημοσκοπικά. Παρά ταύτα θεωρείται ότι ως πολιτικός αντίπαλος μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της συσπείρωσης της ΝΔ μέσω ενός διπόλου στις επικείμενες εκλογές που μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει με τα σημερινά κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

«Εμείς θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τις πολιτικές που παράγουν απτά αποτελέσματα, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα ακόμα καλύτερο μέλλον», υπογραμμίζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε σκιαγράφησε χθες το κεντρικό δίλημμα της κάλπης του 2027 με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. «Αν μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και αν τελικά υπάρχει εναλλακτική πολιτική πρόταση, εναλλακτικό, θα έλεγα, πρόσταγμα, εναλλακτικό πρόγραμμα σταθερότητας και ευημερίας της χώρας», τόνισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε αιχμηρά τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με έμφαση στα μηνύματα για τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις αλλά και τη σύνθεση των παρισταμένων, σημειώνοντας πως έμοιαζε σαν να μην πέρασε μια μέρα και πως «όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το “rebranding” του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο».