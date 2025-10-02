Η Λατινοπούλου ειρωνεύεται τον Ιάσονα Αποστολόπουλο: «Συγκινήθηκα, ας σας κρατήσουν εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό»

Με ειρωνική διάθεση σχολίασε την ανάρτηση του Ιάσονα Αποστολόπουλου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Όπως όλα τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα, έτσι και ο ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος, έδωσε ένα βίντεο στη δημοσιότητα, με το οποίο λέει: «Λέγομαι Ιάσονας Αποστολόπουλος και είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ και κρατούμαι παρά τη θέλησή μου».

Διαβάστε ακόμα: Ένταση με τον Ιάσονα Αποστολόπουλο στον «αέρα»: «Δεν πάτε ούτε μέχρι το περίπτερο χωρίς να πληρωθείτε»

«Άχου και δεν μας νοιάζει», λέει στο βίντεό της η Αφροδίτη Λατινοπούλου, συνεχίζοντας: «Δεν θυμάμαι να έχετε φιλοτιμηθεί να πάτε στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ούτε ποτέ νοιαστήκατε να κάνετε κάτι για τις δεκάδες χιλιάδες σφαγές Ελλήνων Χριστιανών.

Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μήπως και βάλετε μυαλό. Μήπως δείτε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της γράφει: «Συγκινήθηκα. Κάποιοι μάθανε πως η θάλασσα έχει σύνορα σήμερα! Ας σας κρατήσουν λίγο μπας και βάλετε μυαλό».



Διαβάστε ακόμα: Απεργία πείνας ξεκινούν 11 μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα