«Η Μαρία μας κάλεσε»: Φορέας «δείχνει» κόμμα Καρυστιανού και αποκαλύπτει το όνομα

​Γράψαμε το βράδυ του Σαββάτου για τη σιβυλλική ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου αναφορικά με τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Η «απάντηση» ήρθε λίγες ώρες αργότερα με μία νέα ανάρτηση από τον πολύπειρο σύμβουλο στρατηγικής και μάλιστα φωτογραφίζει την είσοδο της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική σκηνή.

Ο κ. Καραχάλιος ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου φορέα «Το Κύμα» που όπως όλα δείχνουν θα είναι και ο προάγγελος του κόμματος Καρυστιανού.

«Η Μαρία ενεργοποίησε το κοινωνικό σύνολο και μας κάλεσε να αυτενεργήσουμε. Εμείς οι απλοί πολίτες νοιαζόμαστε και αποκρινόμαστε» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter, πυροδοτώντας τη φημολογία πως ετοιμάζεται όντως κόμμα από την πρόεδρο του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/23».

K οπως ΚΥΜΑ

Κ οπως ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ οπως ΚΙΝΗΜΑ

Κ οπως ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ οπως ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Κ οπως ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κ οπως ΚΑΘΑΡΣΗ

Κ οπως ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

ΥΓ.Η Μαρια ενεργοποιησε το κοινωνικό σύνολο

Κ μας ΚΑΛΕΣΕ

να αυτενεργησουμε

Εμεις-οι απλοί πολιτες-

νοιαζομαστε

+αποκρινομαστεhttps://t.co/aBN2BbmBGE https://t.co/iOiM48Q6jC pic.twitter.com/lDxpC9iZ1I — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 2, 2025

Η αποκάλυψη της στήλης «Μαξιμιλιανός»

Εξάλλου, από τις 23 Σεπτεμβρίου, η στήλη Μαξιμιλιανός είχε ενημερώσει για τις προθέσεις της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και για τους συμβούλους, όπως ο Νίκος Καραχάλιος που έχει στο πλευρό της.

Είχε γράψει τότε η στήλη πως: «Είναι δεδομένο ότι η Μαρία Καρυστιανού ζεσταίνεται πολιτικά και καμία βάση δεν είχαν οι διαψεύσεις τον περασμένο Ιούλιο ότι το συγκεκριμένο σπορ δεν την αφορά. Η κ. Καρυστιανού προφανώς αντιλαμβάνεται ότι έχει γκελ, επιχειρεί όμως να μετρήσει ποιο είναι το συνολικό της αποτύπωμα. Πληροφορούμαι ότι τη συμβουλεύουν αρκετοί άνθρωποι, κυρίως με νομικό υπόβαθρο, ενώ εδώ και μήνες έχει σπεύσει στο πλευρό της ο Νίκος Καραχάλιος, άλλοτε υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ επί Κώστα Καραμανλή. Βέβαια, η τελευταία του βραχύβια συνεργασία ήταν με τον Κυριάκο Βελόπουλο στις εκλογές του 2023, αλλά γρήγορα "έκοψε λάσπη"».

Τι έχει πει η Μαρία Καρυστιανού

Η ίδια η Μαρία Καρυστιανού, είχε ερωτηθεί σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Politico για το ενδεχόμενο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα πολιτικό σχήμα με την ίδια να επισημαίνει πως: «Δεν το γνωρίζω, εξαρτάται τι ακριβώς θα είναι αυτό που θα δημιουργηθεί. Αν είναι κάτι όπως το φαντάζομαι, τόσο τέλειο και άριστο, με τέτοιους ανθρώπους δίπλα, που τους φαντάζομαι, ναι, θα μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο».

Οι εξελίξεις που «τρέχουν»

Ο Νίκος Καραχάλιος, δεν έχει κρύψει πως είναι συνομιλητής της Μαρίας Καρυστιανού, όπως άλλωστε και του Αντώνη Σαμαρά, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως συνδέονται τα δύο πρόσωπα για μία ενδεχόμενη συνεργασία.

Ο άλλοτε Σύμβουλος Στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή, φέρεται από δημοσιεύματα να εμπλέκεται τόσο στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, όσο και... δίπλα στις όποιες πολιτικές βλέψεις της κας Καρυστιανού. Ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει αλλά ούτε και διαψεύσει τη φημολογία, παρότι έχουν πληθύνει οι εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα. Φροντίζει μάλιστα να κινεί το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα με τις τοποθετήσεις του μέσα από τα social media.