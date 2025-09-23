Σχεδόν έναν χρόνο μετά το τελευταίο ραντεβού τους, Μητσοτάκης και Ερντογάν θα τα πούνε σήμερα το μεσημέρι ώρα Νέας Υόρκης με τρία καυτά ζητήματα στο τραπέζι: πρώτον, την άρνηση της ελληνικής πλευράς να συναινέσει στη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE. Δεύτερον, την εκκρεμότητα με το καλώδιο και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Και τρίτον, τον ανταγωνισμό στη Λιβύη, με την Τουρκία να ζητά μετ’επιτάσεως την κύρωση του ανυπόστατου Τουρκολιβυκού μνημονίου και την Αθήνα να επιδιώκει την οριοθέτηση με τους Λίβυους. Θυμίζω ότι εκκρεμεί η συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δυο πλευρών, εδώ και περίπου έναν χρόνο. Με τα σημερινά δεδομένα, δεν προβλέπω ότι θα συνεδριάσει κάπου κοντά.

Τέμπη vol.3

Την πρώτη χρονιά για τα Τέμπη μαζεύτηκαν 50.000 άνθρωποι. Τη δεύτερη χρονιά έγιναν δύο συλλαλητήρια και μαζεύτηκαν εκατομμύρια άνθρωποι ανά τη χώρα, ζητώντας δικαιοσύνη. Πέρασαν εβδομάδες και μήνες σκληρής σύγκρουσης και θεωριών, για να καταλάβουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία. Τώρα λοιπόν με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι με το αίτημα εκταφής του παιδιού του, δημιουργείται ένα πολιτικό ερώτημα: το Μαξίμου γιατί υποτίμησε πάλι την κοινωνική συμπαράσταση σε έναν γονέα που έχει χάσει το παιδί του και προκαλεί λαϊκή συμπάθεια με μια κίνηση;

Η κινητοποίηση του Αρείου Πάγου

Η χθεσινή ανακοίνωση από τον Άρειο Πάγο δεν ήταν τυχαία. Ήταν θέμα συζήτησης και στο δικαστήριο και στην κυβέρνηση για το πώς πρέπει να απαντηθεί το αίτημα Ρούτσι, το οποίο όμως δεν έχει διατυπωθεί αυτοτελώς. Κοινώς, ο ίδιος ο κ. Ρούτσι δεν έχει κάνει αίτημα εκταφής του παιδιού του, όπως έχει κάνει ο Παύλος Ασλανίδης, ώστε να μπορεί να προβεί σε ενέργειες ο Άρειος Πάγος, ο οποίος σημειωτέον είναι και αναρμόδιος να απαντήσει επί του αιτήματος. Η γραμμή της κυβέρνησης εξ αρχής ήταν ότι δεν μπορεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη και να ικανοποιήσει ή όχι το αίτημα του κ. Ρούτσι, συνεπώς το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο που έχει λάβει εξώδικο από τον κ. Ρούτσι και την κ. Καρυστιανού τοποθετήθηκε.

Οι σύμβουλοι της Καρυστιανού

Είναι δεδομένο ότι η Μαρία Καρυστιανού ζεσταίνεται πολιτικά και καμία βάση δεν είχαν οι διαψεύσεις τον περασμένο Ιούλιο ότι το συγκεκριμένο σπορ δεν την αφορά. Η κ. Καρυστιανού προφανώς αντιλαμβάνεται ότι έχει γκελ, επιχειρεί όμως να μετρήσει ποιο είναι το συνολικό της αποτύπωμα. Πληροφορούμαι ότι τη συμβουλεύουν αρκετοί άνθρωποι, κυρίως με νομικό υπόβαθρο, ενώ εδώ και μήνες έχει σπεύσει στο πλευρό της ο Νίκος Καραχάλιος, άλλοτε υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ επί Κώστα Καραμανλή. Βέβαια, η τελευταία του βραχύβια συνεργασία ήταν με τον Κυριάκο Βελόπουλο στις εκλογές του 2023, αλλά γρήγορα "έκοψε λάσπη".

Επιμένει με την ακρίβεια ο Φάμελλος

Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν πως όσο η ακρίβεια παραμένει το υπ’αριθμόν ένα ζήτημα των νοικοκυριών πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να το αναδεικνύουν. Για αυτό ο Πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος κατέθεσε ερώτηση στον Πρωθυπουργό με την οποία τον καλεί να δει τις προτάσεις που ανέπτυξε το κόμμα του στη ΔΕΘ. Πάντως, το ρεπορτάζ μου λέει πως στην Κουμουνδούρου ζουν και αναπνέουν με τις αποφάσεις Τσίπρα, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να σταθμίζει όλες τις επιλογές, ακόμη και το πάγωμα των σκέψεων για κόμμα μέχρι νεωτέρας. Πάντως οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάποιο κύμα υποστήριξης - περιορίζουν το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο πρώην Πρωθυπουργός στα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές.