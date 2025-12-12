Δεν ήταν τυχαία η επιτυχία του Κυριάκου Πιερρακάκη στις Βρυξέλλες. Δούλεψε μεθοδικά, κάτω από τα ραντάρ και χωρίς να σηκώνει τις προσδοκίες του. Ήξερε από πολύ νωρίς, ότι λόγω της στάσης του Βελγίου στην υπόθεση με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, έχει σοβαρή πιθανότητα διείσδυσης σε συμμαχίες κρατών που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να μην ψήφιζαν μια νότια χώρα. Γι’ αυτό και μίλησε με όλους τους ομολόγους του, είτε διά ζώσης είτε τηλεφωνικά, και εξασφάλισε μία πολύ ισχυρή υποστήριξη. Έτσι στην προκαταρκτική ψήφο έγραψε 14 υπέρ του, σχεδόν τριπλό σκορ έναντι του Βέλγου αντιπάλου του.

Ένας Έλληνας, ένας Ιρλανδός κι ένας Πορτογάλος

Θυμάστε την εποχή των μνημονίων; Το αλήστου μνήμης PIGS; Πάνε αυτά. Μετά τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ το Eurogroup απέκτησε Ιρλανδό, Πορτογάλο και Έλληνα Πρόεδρο. «Ουάου», όπως θα έλεγε κι ο Γιάνης Βαρουφάκης. Η διαδρομή δε του Πιερρακάκη είναι αξιοθαύμαστη. Από μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας που είχε ορίσει ο Βενιζέλος το 2014 στις συζητήσεις με τους θεσμούς, Πρόεδρος στο Eurogroup μετά από 10 χρόνια. Pas mal!

Το support Μητσοτάκη

Την επιτυχία Πιερρακάκη χάρηκε γνησίως ο Μητσοτάκης, ο οποίος ενώ εξελισσόταν η ψηφοφορία, ήταν στο Μαξίμου και από το γραφείο του ήταν σε ανοικτή γραμμή με τις Βρυξέλλες για να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις εξελίξεις. Άλλωστε στις Βρυξέλλες είχε ταξιδέψει ένας άνθρωπος του, ο γραμματέας διεθνών σχέσεων της Ν.Δ. Τάσος Χατζηβασιλείου, με σκοπό να βοηθήσει στην συμμαχίες εντός του ΕΛΚ. Έτσι στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ σήμερα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα κάνει αναφορές στην επιτυχία του Πιερρακάκη, η οποία δίνει κρίσιμους πόντους στην κυβέρνηση σε μία δύσκολη συγκυρία και του δίνει ένα ισχυρό τονωτικό για το αφήγημα του.

Προ των ευθυνών

Μιας και αναφέρθηκα στη μεσημεριανή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, να σας πω ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι και πολύ χαρούμενος με τη στάση αρκετών βουλευτών του κόμματος που πετροβολούν υπουργούς της κυβέρνησης για τα αγροτικά, επιδιώκοντας να εξωτερικεύσουν σε αυτούς την πίεση που δέχονται οι εκλογικές περιφέρειες. Και το μήνυμα που θα στείλει σήμερα προς όλους είναι ότι, αντί να εξάγουν προβληματισμούς στην κυβέρνηση κατ’ αποκλειστικότητα, θα πρέπει να περνούν και τη γραμμή της κυβέρνησης στις εκλογικές τους περιφέρειες. Με άλλα λόγια θα τους θέσει προ των ευθυνών τους.

Το μασάζ Χαρακόπουλου

Μαθαίνω ότι χθες ο Μητσοτάκης συνομίλησε με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο για την κατάσταση εντός αυτής. Και ο ίδιος ο Χαρακόπουλος όμως έπιασε παράμερα συναδέλφους του, οι οποίοι ανέβασαν ιδιαίτερα τους τόνους στην ενημέρωση της Τετάρτης στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, ζητώντας τους να μην επαναληφθούν οι ίδιοι τόνοι στη συνεδρίαση με τον πρωθυπουργό. Ακόμα κι αν η ουσία των όσων έλεγαν σε μεγάλο βαθμό δεν είναι αβάσιμη.

Ούτε να το σκεφτούν

Για τη δε γκρίνια που υπάρχει στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και την μεταφορά των πληρωμών του ΟΠΕΚΕ στην ΑΑΔΕ στη σχετική ψηφοφορία, κυκλοφορεί μια φήμη πως κάποιοι εξ’αυτών ίσως δεν υπερψηφίσουν τη σχετική διάταξη. «Ούτε να το σκεφτούν» μου είπε πηγή μου στην κυβέρνηση. Καταλαβαίνω πως θα τηρηθεί αυστηρά η κομματική πειθαρχία.

