Η μοναδική φορά που δεν εκλέχθηκε Καραμανλής στις Σέρρες

Υπό το βάρος των εξελίξεων ο Κώστας Καραμανλής ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, βάζοντας τέλος (;) σε μια πολιτική καριέρα που άρχισε το 2012 όταν και πήρε τη σκυτάλη από τον πατέρα του, Αχιλλέα Καραμανλή. Αν η απόφαση του γίνει πράξη, τότε θα η επόμενη εκλογική διαδικασία θα είναι από τις ελάχιστες που δεν θα υπάρχει υποψήφιος με το όνομα «Καραμανλής» στις Σέρρες.

Ο νομός, πατρίδα του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, είναι από τα προπύργια της ΝΔ καθώς δεν έχει ηττηθεί ποτέ από κανένα άλλο κόμμα, από τη Μεταπολίτευση και έπειτα. Παράλληλα, από τις πρώτες εκλογές μετά από τη Χούντα, στις 17 Νοεμβρίου 1974 μέχρι και τις μέρες, μόνο μία φορά (ή για την ακρίβεια... μισή) δεν υπήρξε υποψήφιος της οικογένειας Καραμανλή.

Ο Αχιλλέας Καραμανλής, ιδρυτικό στέλεχος της ΝΔ, εκλεγόταν σταθερά από το 1974 ως και το 2009 όταν αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική.

Σε αυτό το διάστημα βρέθηκε σε κυβερνητικές θέσεις ως Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ (21/11/1974 - 2/1/1975), Υφυπουργός Προεδρίας (αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού) (2/1/1975 - 17/9/1981), Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (11/4/1990 - 8/8/1991) και Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (8/8/1991 - 13/10/1993).

Κώστας Καραμανλής: Η πρώτη εμφάνιση στα ψηφοδέλτια

Στις ταραγμένες εκλογές του 2012, στην πρώτη διαδικασία, στις 6 Μαΐου, για πρώτη φορά υπήρξε ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις Σέρρες χωρίς το όνομα Καραμανλής. Αυτό όμως δεν κράτησε για πολύ, μιας και στις επαναληπτικές εκλογές στις 17/6, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, μπήκε (στην τελευταία θέση) στη λίστα του κόμματος. Ήταν οι δεύτερες εκλογές οπότε δεν υπήρχε σταυρός προτίμησης, αλλά ακόμη και έτσι το όνομα Καραμανλής επανεμφανίστηκε στα ψηφοδέλτια των Σερρών.

Στις εκλογές του 2015 ήταν πρώτος σε σταυρούς στον Νομό, κάτι που επαναλήφθηκε και στις δεύτερες εκλογές του ίδιου έτους αλλά και σε εκείνες του 2019 και του 2023.

Δεν ξέρουμε αν, όταν γίνουν εκλογές, υπάρξει κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας για να πολιτευθεί. Αν όχι τότε θα μιλάμε για ένα «τέλος εποχής» στον νομό. Αλλά όπως είπαμε, με τα σημερινά δεδομένα.

