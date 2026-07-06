Η Ντόρα Μπακογιάννη απαντά στον Σαμαρά: «Στόχος του να κάνει ζημιά στη ΝΔ»

Στον Αντώνη Σαμαρά και τις αιχμές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απάντησε σήμερα (7/6) η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, θέλει να κάνει «ζημιά» στη Νέα Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε πρόσφατα - σε βίντεο που απεικονίζεται να μιλά με συνεργάτη του: «Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που (η Ντόρα Μπακογιάννη) έχασε την αρχηγία από μένα; 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα. Ας τα βρει με τον αδερφό της», ενώ τον τελευταίο καιρό πολλές είναι οι φορές που με έντονο τρόπο έχουν αναφερθεί, ο ένας στον άλλον.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε, αρχικά γελώντας: «Σκέφτηκα να δώσω και εγώ συνέντευξη στην διευθύντρια του γραφείου τύπου μου, αλλά επέλεξα να τη δώω σε εσάς».

Ενώ συμπλήρωσε: «Η πολιτική ιστορικά του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο κύριος Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό αργότερα.

Μετά χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός και να κάνει με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη.

Αυτή είναι η ιστορία του κύριου Σαμαρά, και είναι γνωστή. Η ιστορία του από το 1990 είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα εκδικείται και η πραγματικότητα δεν αλλάζει».

Αναφορικά, ειδικότερα μετά τα σενάρια για δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, για το αν πρόκειται να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία απάντησε: «Ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το αν θα την κάνει, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάπλες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε»

«Το μυαλό το δικό μου, εκείνη την εποχή και τώρα, ήταν πάντα στην παράταξη. Τη βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα. Ο Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά, όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια», συμπλήρωσε αναφορικά με το αν ήταν λάθος η επάνοδός του στη ΝΔ.

Μπακογιάννη για Τσίπρα: «Είναι καλός στην επικοινωνία»

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε: «Έχουμε 6-7 μήνες μέχρι τις εκλογές, ο κόσμος θα κρίνει σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον ποιος έχει αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά που θα του υποσχεθεί. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες.

Από τότε που έκανε το κόμμα ο Τσίπρας, είναι σαφές ότι έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της Αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων. Ο Τσίπρας είναι πιο μετριοπαθής στην εμφάνιση από τον ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής, γι' αυτό θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να φαίνεται η διαφορά. Είναι καλός στην επικοινωνία», δήλωσε.