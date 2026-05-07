Σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο timing, με το κομματικό συνέδριο να προβάλλει στον ορίζοντα, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξελίχθηκε σε ένα πεδίο έντονων πολιτικών ζυμώσεων και «αιχμηρών» τοποθετήσεων.

Συνολικά 48 βουλευτές ζήτησαν το λόγο, αναδεικνύοντας μια σειρά από «καυτά» θέματα, από τις δυσλειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τη στάση συγκεκριμένων υπουργών απέναντι στο σώμα.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχείρησε να οριοθετήσει τη συζήτηση, κάνοντας λόγο για μια «λεπτή κόκκινη γραμμή» που χωρίζει τον υγιή προβληματισμό από την υπονομευτική εσωστρέφεια.

Διαβάστε ακόμα: Η γκάφα με το κακούργημα, η αποφόρτιση των 45 γαλάζιων και η πόρτα του ΠΑΣΟΚ στην Τζάκρη

Με σαφή πρόθεση να θωρακίσει την ενότητα της παράταξης, στάθηκε στο πλευρό των βουλευτών, τονίζοντας πως η αυτοκριτική αποτελεί εργαλείο βελτίωσης και όχι όχημα μιζέριας, ενώ έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Οι τοποθετήσεις των στελεχών

Ο Υπουργός Υγείας υιοθέτησε μια ιδιαίτερα δυναμική ρητορική, καυτηριάζοντας τη στάση ορισμένων συναδέλφων του. Οι αναφορές του περί «απουσιών» και «σιωπής» ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως έμμεσα βέλη προς τον Νίκο Δένδια, ο οποίος απουσίαζε σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία.

«Τα όργανα επί Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζουν περισσότερο απ’ όσο θυμάμαι εγώ στο παρελθόν». Ακόμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Όλα τα δημοσκοπικά στοιχεία είναι εξαιρετικά καλά για τη Νέα Δημοκρατία. Δημοσκοπικά μπορούμε να πάρουμε 41, μην αφήνουμε να μας παρασύρει η μιζέρια της αντιπολίτευσης και των μέσων.

Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να σας ρίξουν, ή να σας κοντύνουν, οπότε μην παρασυρόμαστε από αυτά. Χρειαζόμαστε περισσότερο θάρρος.

Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις του κράτους έγιναν στη δεύτερη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.

Συνταγματικό ασυμβίβαστο, μεταξύ βουλευτή και υπουργού δεν μπορεί να υπάρξει, ο πρωθυπουργός θα αλλάζει ανά εξάμηνο, γιατί θα έχει το πάνω χέρι η Βουλή.

Δέκα-δεκαπέντε μιλάμε. Οι υπουργοί μοιράζονται στις παρακάτω κατηγορίες: σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα; Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα.»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος έθεσε το ζήτημα της ευθύνης με τρόπο κατηγορηματικό. «Οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους», δήλωσε, ενισχύοντας την αίσθηση των εσωτερικών «καρφιών».

Διαβάστε ακόμα: Συνταγματική Αναθεώρηση: Όλα τα προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα από τη ΝΔ

Ο Βασίλης Υψηλάντης εστίασε στην κοινωνική απαίτηση για λύσεις και όχι για κομματικές αντιπαραθέσεις. Ο Βασίλης Οικονόμου συνέδεσε τον στόχο της αυτοδυναμίας με τη θεσμική και οικονομική ευημερία της κοινωνίας, καλώντας σε ουσιαστικό διάλογο.

Το ζήτημα «Κοβέσι» και η προστασία του Βουλευτή

Ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι. Την κατηγόρησε ότι κινείται με πολιτικά και όχι δικαστικά κριτήρια και ζήτησε σαφή οριοθέτηση του ρόλου του βουλευτή, ώστε η επικοινωνία με τη δημόσια διοίκηση για τα προβλήματα των πολιτών να μην βαφτίζεται «ποινικό αδίκημα».

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ως ένας εκ των βουλευτών των οποίων ζητήθηκε η άρση ασυλίας, χαρακτήρισε «θαρραλέα» την απόρριψη της προανακριτικής επιτροπής, κάνοντας λόγο για προσπάθεια ποινικοποίησης της αυτονόητης πολιτικής δραστηριότητας.

Το παρασκήνιο και τα «πηγαδάκια»

Η συνεδρίαση δεν στερήθηκε έντασης στις προσωπικές σχέσεις. Ο Βασίλης Γιόγιακας αναφέρθηκε σε πρόσφατο επεισόδιο με τον υφυπουργό Ταχιάο, με τον Πρωθυπουργό να παρεμβαίνει πυροσβεστικά αλλά αυστηρά: «Έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό», διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Εμφανώς ικανοποιημένος από την έκβαση της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχωρώντας από το κτήριο της Βουλής μετά από μια εξαντλητική διαδικασία περίπου έξι ωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, επιδιώκοντας να αποφορτίσει το κλίμα και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις περί εσωκομματικών τριγμών, επέλεξε να απευθυνθεί με χιούμορ στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

«Περιμένατε να γίνει Κούγκι», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις προσδοκίες για μια επεισοδιακή συνεδρίαση.