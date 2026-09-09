Αλέξης Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε για να καλύψει πολιτικό κενό - Θα διεκδικήσουμε τη νίκη»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στη συνέντευξη Τύπου, στην 90ή ΔΕΘ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, απαντώντας στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ακρίβεια, την πατριωτική εισφορά, τις υποκλοπές και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.

Όπως ανέφερε, είχε υπόψη του την κριτική που ασκήθηκε από κυβερνητικούς παράγοντες πριν ακόμη κατέβει από το βήμα της ΔΕΘ. «Η βασική κριτική ήταν ότι τίναξα την μπάνκα στον αέρα και ότι δεν παρουσίασα ένα κεντρώο σχέδιο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για την 14η φορά που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, τηρώντας, όπως είπε, την παράδοση να δίνει την πρώτη ερώτηση σε δημοσιογράφο της πόλης. «Αυτή η ομιλία ήταν η πιο αριστερή ομιλία που έχω εκφωνήσει ποτέ στην Έκθεση Θεσσαλονίκης», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «δεν έχει σημασία αν ένα πρόγραμμα κρίνεται αριστερό ή κεντρώο, αλλά αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν», αλλά απαιτείται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Όπως υποστήριξε, ο ίδιος παρουσίασε ένα σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα πρόγραμμα μέτρων με ορίζοντα τετραετίας.

«Αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια, αλλά αυτό που παράγει», σημείωσε, ενώ αναφερόμενος στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έκανε το αντίθετο», παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που αφορούσε την αξιοποίηση συγκεκριμένου δημοσιονομικού χώρου σε βάθος τετραετίας.

«Δεν θα υποτιμήσω τις παροχές, καθώς κάθε ευρώ είναι σημαντικό, αλλά δεν μας είπε τίποτα για το όραμά του. Μας είπε μόνο για το πώς θα διαχειριστεί τις δικές του συνέπειες», ανέφερε.

«Η κριτική για τα 13 δισ. ήταν έτοιμη από πριν»

Απαντώντας στην κριτική της κυβέρνησης για το κόστος του προγράμματός του και τις αλλαγές που έγιναν στην εξειδίκευση των μέτρων, υποστήριξε ότι η κριτική για το ύψος του κόστους ήταν προαποφασισμένη.

Διαβάστε επίσης: Αιχμές Τσίπρα: «Ταχεία ανάρρωση στον Δημητριάδη που "έφαγε τη σφαίρα" και καλά ξεμπερδεματα στο αφεντικό»

«Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός είχε ετοιμάσει κριτική για 13 δισ. κατ’ έτος. Ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής, έτοιμος από πριν, σουρεαλιστικού περιεχομένου», είπε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «μοχθηρή επικοινωνιακή στρατηγική», υποστηρίζοντας ότι υπουργοί προχώρησαν σε αναρτήσεις οι οποίες, όπως είπε, περιείχαν οικονομικά επιχειρήματα που δεν ευσταθούν.

«Εμείς καταθέτουμε τα μέτρα με βάση τη δική μας λογική», σημείωσε, προσθέτοντας ότι από την πλευρά της κυβέρνησης «είχαν καταλάβει μια χαρά» πως το σχέδιο θα κινηθεί μέσα στα υπάρχοντα δημοσιονομικά δεδομένα.

«Αριστερή πολιτική δεν είναι να αγνοεί τα δημοσιονομικά ή να θεωρεί ότι δεν σου βάζει όρια η πραγματικότητα. Για εμάς, τέχνη είναι η διεύρυνση του εφικτού», ανέφερε.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε το οικονομικό του επιτελείο, λέγοντας ότι αποτελείται από ανθρώπους που έχουν διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις σε δύσκολες εποχές.

«Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας είναι ο Μητσοτάκης σε εμένα», είπε, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «τριπλασίασε το χρέος».

Το τραγούδι του Τσίπρα στον Μητσοτάκη

Για την πατριωτική εισφορά και αν το πρόγραμμα θυμίζει το 2015 είπε: «Μιας και ο πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, θα θυμίσω ένα ακόμη τραγούδι... μου 'φαγες όλα τα δαχτυλίδια.

Οι μετεκλογικές συνεργασίες

Αναφερόμενος στις πιθανότητες συνεργασιών μετά τις επόμενες εκλογές, υπογράμμισε ότι έχει σημασία το κόμμα να λάβει την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη εντολή.

Όπως είπε, η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει ένα κενό στο πολιτικό σύστημα και στόχος είναι η επανίδρυση της παράταξης και η διεκδίκηση της εκλογικής νίκης.

«Αν καταστεί δυνατό και έχουμε πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να κάνουμε κυβέρνηση με βάση ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής», ανέφερε.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα μπορούσαν να υπάρξουν δεύτερες εκλογές, κάτι που, κατά την άποψή του, «δεν αποτελεί καταστροφή».

Στο ζήτημα της πατριωτικής εισφοράς, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι η συζήτηση για τον πλούτο αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

«Ο πλούτος που αναπαράγεται και συσσωρεύεται είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που καταγράφεται ως εισόδημα», σημείωσε, αναφερόμενος στη συσσώρευση πλούτου από τους οικονομικά ισχυρότερους.

Όπως είπε, σε άλλες χώρες έχουν υπάρξει κινήσεις εκατομμυριούχων που ζητούν να φορολογηθούν περισσότερο, εκτιμώντας ότι αντίστοιχη συζήτηση θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα.

«Δεν μπορεί στο τέλος της ημέρας να φτάσουμε σε εξέγερση επειδή οι συνθήκες είναι ανυπόφορες», ανέφερε.

Για την ακριβή απόδοση της εισφοράς, σημείωσε ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει συγκεκριμένο ποσό. Επικαλέστηκε στοιχεία από καταθέσεις και ακίνητη περιουσία, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό ποσοστό των καταθέσεων βρίσκεται στα χέρια του πλουσιότερου 1%.

«Αν κάποιος έχει ένα δυάρι στο Περιστέρι πληρώνει. Αν κάποιος έχει 5 δισεκατομμύρια, πληρώνει; Όχι», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η πρόταση για «πατριωτική εισφορά» είναι εμπνευσμένη από αντίστοιχες κινήσεις στο εξωτερικό.Όπως διευκρίνισε, τα έσοδα δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια, αλλά θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε ένα ειδικό ταμείο για τη στήριξη των νέων και της χώρας.

«Με το ΠΑΣΟΚ είμαστε ανταγωνιστές»

Ερωτηθείς για πιθανή συνεργασία μετά τις εκλογές με το ΠΑΣΟΚ, είπε: «Τους πρωθυπουργούς τους επιλέγει ο ελληνικός λαός. Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επιχαίρει κάθε φορά που ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ μας. Δεν θα ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Είμαστε ανταγωνιστές διότι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν είμαστε πρώτοι, θα απευθυνθούμε εκεί που πρέπει. Αν υπάρχει ανταπόκριση, θα κάνουμε κυβέρνηση. Αν όχι, θα πάμε πάλι σε εκλογές».

Σε ερώτηση για την πειθαρχία και τις προσωπικές στρατηγικές, είπε: «Άλλο να γίνονται λάθη και άλλο οι προσωπικές στρατηγικές. Εγώ, έπαθα και έμαθα. Ήμουν ανεκτικός. Δεν θα επαναληφθεί αυτό. Θα διεκδικήσουμε η συλλογική μας προσπάθεια να συνοδεύεται από αίσθημα ευθύνης, ανιδιοτέλεια και θα κριθούμε πολύ αυστηρά γι' αυτό από τον λαό».

Για τις υποκλοπές

Για την υπόθεση των υποκλοπών, υποστήριξε ότι πρόκειται για «το πιο σημαντικό θέμα για τους κανόνες της δημοκρατίας και το πολιτικό παιχνίδι».

Παράλληλα, δήλωσε ότι «η συγκάλυψη έχει πιάσει ταβάνι» και εκτίμησε πως «με κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα διαλευκανθεί η υπόθεση».

«Μια κυβέρνηση της Νέας Αριστεράς θα διασφαλίσει ότι θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται», είπε, διευκρινίζοντας ότι «οι πολιτικοί δεν βάζουν άλλους πολιτικούς στη φυλακή, η Δικαιοσύνη το κάνει».

Ακρίβεια

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, υποστήριξε ότι η αντιμετώπισή της θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα.

Μεταξύ των προτάσεων που παρουσίασε είναι η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα βασικής κατανάλωσης και μέτρα που, όπως είπε, θα επιστρέφουν όφελος στο «καλάθι» των πολιτών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για παρεμβάσεις στη ΔΕΗ και για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, εκτιμώντας ότι το μέτρο θα μπορούσε να δώσει σημαντική ανάσα, ιδιαίτερα στους συνταξιούχους.

Σχολιάζοντας τις διαφορές στις τιμές βασικών προϊόντων μεταξύ Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σημείωσε ότι δεν αρκεί η σύγκριση των τιμών, αλλά πρέπει να εξετάζονται και οι μισθοί.

«Έχουμε τιμές Παρίσι και μισθό Βουλγαρία και Ρουμανία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει χρόνια από τα μνημόνια, «είναι σαν να ζούμε με μνημόνιο».

«Θέλω να ηττηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τη Νέα Αριστερά σε ποσοστά της τάξης του 17%-18%, σημείωσε ότι η πραγματική δυναμική θα φανεί στην πορεία.

«Επανήλθα γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη να επανέλθει η ισορροπία, γιατί δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κ. Μητσοτάκη», ανέφερε.

«Αν υπήρχε, θα έγραφα δεύτερο βιβλίο. Στόχος μου είναι να ηττηθεί η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης και θα κάνω το παν», πρόσθεσε.

Άνοιγμα σε πρώην βουλευτές

Τέλος, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ένταξης στη Νέα Αριστερά στελεχών που έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε όλους, αλλά με συγκεκριμένους όρους.

«Είμαστε ανοιχτοί σε όλες και όλους για μέλη. Πρώτος όρος είναι να μην είναι βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλο κόμμα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν «αυτονόητο» όρο, καθώς, όπως είπε, στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις βουλευτών που εκλέχθηκαν με ένα κόμμα και στη συνέχεια αποχώρησαν.

«Ξεκινάμε από την αρχή, με φιλοδοξίες. Δεν θα υπάρξει μεταβίβαση ιδιοτήτων και προνομίων από προηγούμενες φάσεις στη νέα φάση. Θα είμαστε de facto με ίσους όρους στον κοινό αγώνα», σημείωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ψηφοδέλτια που θα προκύπτουν μέσα από συλλογικές αποφάσεις, απευθύνοντας «κάλεσμα για πανστρατιά» προς όλους, αλλά στη βάση μιας «άλλης σχέσης αξιοπιστίας».

«Κυβερνήσαμε με το λουρί στον σβέρκο»

Σε ερώτηση γιατί να τον πιστέψουν οι πολίτες, τόνισε: «Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα. Η χώρα βυθίζεται στη διαφθορά. Μία δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα αναζητώ. Στην πρώτη μου ευκαιρία συγκυβέρησα με την τρόικα. Δεν ήταν ευκαιρία αυτή. Κληθήκαμε να ξελασπώσουμε μία χώρα, την οποία έριξαν στη λάσπη άλλες κυβερνήσεις. Κυβερνήσαμε με το λουρί στον σβέρκο.

Στην πραγματικότητα ζητάω μία ευκαιρία να αποδείξω ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος, που θα είναι ωφέλιμος για τον τόπο. Η επανεκλογή του κ. Μητσοτάκη δεν θα φέρει κάτι καινούργιο. Τι θα κάνει, που δεν μπόρεσε τα 7 χρόνια;».

«Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα»

Σε ερώτηση γιατί να τον πιστέψουν οι πολίτες, είπε: «Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα. Η χώρα βυθίζεται στη διαφθορά. Μία δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα αναζητώ. Στην πρώτη μου ευκαιρία συγκυβέρησα με την τρόικα. Δεν ήταν ευκαιρία αυτή. Κληθήκαμε να ξελασπώσουμε μία χώρα, την οποία έριξαν στη λάσπη άλλες κυβερνήσεις. Κυβερνήσαμε με το λουρί στον σβέρκο. Στην πραγματικότητα ζητάω μία ευκαιρία να αποδείξω ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος, που θα είναι ωφέλιμος για τον τόπο. Η επανεκλογή του κ. Μητσοτάκη δεν θα φέρει κάτι καινούργιο. Τι θα κάνει, που δεν μπόρεσε τα 7 χρόνια;».

Τσίπρας για αγρότες: «Δεν ξέρουν πότε θα πληρωθούν»

Αναφορικά με τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα στη χώρα, ο πρώην πρωθυπουργός συμπλήρωσε: «Είναι εθνική υπόθεση να μην έχουμε πρωτογενή παραγωγή στη χώρα. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας γερνάνε και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι υπαρξιακής σημασίας οι διεκδικήσεις», ενώ σε άλλο σημείο δήλωσε ότι «δεν ξέρει ο αγρότης πότε θα πληρωθεί».

Θα συμφωνήσω ότι το θέμα του πρωτογενούς τομέα είναι εθνικό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραγωγή μειώνεται και ότι οι αγρότες γερνούν. Είναι άρα θέμα υπαρξιακής σημασίας. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη. Δεν άνοιξε ο ΟΣΔΕ για πρώτη φορά. Δεν ξέρουν οι αγρότες πότε θα πληρωθούν. Είχαμε τα κρούσματα ευλογιάς και αυθώδους πυρετού. Η λύση που δόθηκε ήταν η θανάτωση των ζώων. Δεν έχει γίνει ούτε μία ανασύσταση κοπαδιού.

Οι αγρότες είναι σε απόγνωση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να μην πληρώνει και το πάρτι διαρκεί. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι έκανε λάθος. Η απάτη όμως συνεχίζεται. Να μην φτάσω στα παραδείγματα του φραπέ και του χασάπη. Ηταν ένα σχέδιο αγοράς συνειδήσεων και ψήφων και ήταν σχέδιο κατά των πραγματικών κτηνοτρόφων. Αν προχωρούσαν σε εμβολιασμό θα έπρεπε να καταγράψουν το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου και αυτό δεν βόλευε.

Να υπάρξει ανασύσταση των κοπαδιών και εμβολιασμός μαζί με ισχυρό δίκτυο κτηνιάτρων», προσέθεσε.

Κατάργηση Πανελλαδικών και τμήματα ελεύθερης πρόσβασης

Αναφερόμενος στο εκπαιδευτικό σύστημα σημείωσε: «Οι Πανελλαδικές εξετάσεις, αν και αδιάβλητο, είναι σύστημα αναξιόπιστο στις συνθήκες. Χρειάζεται να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα με τρεις άξονες. Αναβάθμιση του Λυκείου, αναβάθμιση του απολυτήριου της Γ' Λυκείου, κατάργηση των Πανελλαδικών με μεταβατικό στάδιο. Θα υπάρξουν τμήματα ελεύθερης πρόσβασης και τμήματα πρόσβασης με εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα διατηρηθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ως προς το κόστος, είναι δυσβάσταχτο. Η παιδεία μας είναι κατ' όνομα δημόσια. Μέσα από την κατάργηση θέλουμε να ελαφρύνουμε την οικογένεια από το κόστος και να στηρίξουμε τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση θεσμοθέτησε την ΕΒΕ αφήνοντας χιλιάδες θέσεις κενές. Και μπήκε το δίλημμα σπουδές στην περιφέρεια σε δημόσια ΑΕΙ ή στην Αθήνα σε ιδιωτικά. Καταργούμε την ΕΒΕ και δίνουμε επίδομα φοιτητικό 500 ευρώ με προπληρωμένη κάρτα.