Η πρώτη αναμέτρηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ - Στην Πάτρα η πρώτη παρουσίαση Τσίπρα εκτος Αθηνών

Κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα στη 1 το μεσημέρι της Κοινοβουλευτικης Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με τη συμμετοχή των μελών της Πολιτικης Γραμματτιας και της Κεντρικής Επιτροπης.

Επτά ημέρες μετά τη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλας όπου άσκησε σφοδρή κριτική στην Κουμουνδούρου και μετά τις αντιδράσεις του «εξώστη» ήρθε η ώρα να αναμετρηθούν οι διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με κάποιους να επιθυμούν την συνεννόηση με τον πρώην πρωθυπουργό και άλλοι να την ξορκίζουν.

Μάλιστα ενώ η πολιτική γραμματεία ήταν να συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα πάει λίγο πιο πίσω και αναμένεται την επόμενη. Δεν είναι λίγοι που εκτιμούν ότι η επιλογή Φάμελλου να συγκαλέσει πρώτα την ΚΟ από το κομματικό όργανο έχει ως στόχο να κινηθούν οι παρεμβάσεις σε πιο ήπιους τόνους.

Αξία θα έχει και ο τόνος που θα επιλέξει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί και η στρατηγική που θα δείξει μέσα από την εισήγηση του που σκοπεύει να κινηθεί το κόμμα το επόμενο διάστημα σε σχέση και με τα όσα έχουν γίνει με τον Αλέξη Τσίπρα.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη ο οποίος από την πρώτη στιγμή της παραίτησης του πρώην πρωθυπουργού από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε υποστηρίξει πως πρέπει να τεθούν διαχωριστικές γραμμές μαζί του, διαφωνώντας με τον κ.Φαμελλο. Άλλωστε έχει αποφασίσει ο σφακιανός βουλευτής να μην σχολιάσει κάτι στα σοσιαλ μίντια και αναμένει τις κομματικές διαδικασίες.

Οι ισσοροπίες που θα καταγράφουν στη σημερινή συνεδρίαση θα αναδείξουν και το πολιτικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως μέσα από ποιες φωνές θα επικρατήσουν και με ποιο τρόπο θα σταθούν απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Στην Πάτρα ο Τσίπρας

Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει τον δικό του σχεδιασμό και στις 16 Δεκεμβρίου θα γίνει η πρώτη εκτός Αθηνών παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα. Αν και στην αρχή είχε κλειδώσει ως πρώτος σταθμός η Θεσσαλονίκη κρίθηκε τελικώς ο πρώην πρωθυπουργός να δώσει το παρών στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.

Μάλιστα δεν είναι τυχαίος και ο συμβολισμός της επιλογής μιας και παραδοσιακά στη Πάτρα ακόμη και τα χρόνια της κρίσης το ΠΑΣΟΚ κατάφερνε να διατηρήσει τις δυνάμεις του ενώ και στις διπλές εκλογές του 2023 αλλά και στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κρατηθεί με καλά ποσοστά.

Επομένως το διπλό χτύπημα που επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας μετά την προαναγγελία του νέου κόμματος είναι απόλυτα σχεδιασμένος μιας και είναι ένα ευνοϊκό ακροατήριο για εκείνον ενώ παρατηρούνται και σημάδια αποσυσπείρωσης των άλλων κομμάτων της κεντροαριστεράς στην Δυτική Ελλάδα.

Ο χώρος που θα γίνει η εκδήλωση είναι το Royal Patras στην Ακτή Δυμαίων που χωράει περίπου 1200 άτομα. Τέλος ιδιαίτερη αξία έχει και η επιλογή της ημερομηνίας καθώς εκείνη την ημέρα είναι και η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για τον προϋπολογισμό και της ψήφισης του.