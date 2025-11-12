Θα διαβάσατε ή θα ακούσατε ενδεχομένως τις ριπές του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου για τα σχέδια της Μαρίας Καρυστιανού να κάνει κόμμα. Αποκάλυψε επιχειρησιακές λεπτομέρειες του σχεδιασμού και βεβαίως τα τηλεφωνήματα που έκανε ο ίδιος στα κανάλια για να στείλουν κάμερες στις 24 Ιουλίου στα Χανιά, όπου θα γίνονταν τα αποκαλυπτήρια. Πρέπει να σας πω γνωρίζοντας τον Καραχάλιο ότι η Καρυστιανού δεν ξέρει πού έμπλεξε. Καταλαβαίνω ότι βασικός του στόχος είναι η δικηγόρος της κ. Καρυστιανού και εξ απορρήτων της Μαρία Γρατσία, στο γραφείο της οποίας έχει στηθεί ένα άτυπο συντονιστικό κέντρο αυτής της κίνησης και στο οποίο πρωτοπήγε ο Καραχάλιος για να εμπλακεί.

Αμήχανη σιωπή

Προφανώς, πολλοί είναι της άποψης ότι και ο Καραχάλιος το παρακάνει και δίνει τροφή στους εχθρούς της Καρυστιανού, αλλά η πολιτική τα έχει αυτά και βεβαίως δεν γίνεται να σε αγαπούν όλοι. Το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι η σιωπή της κ. Καρυστιανού, μετά από δύο συνεντεύξεις την προηγούμενη εβδομάδα στο Kontra Channel και στη Zougla, αλλά και της κ. Γρατσία, η οποία γενικώς είναι ευγενέστατη και πρόθυμη να εμφανιστεί στα ΜΜΕ με τη νομική της ιδιότητα.

Ο Μητσοτάκης και οι αγρότες

Θα είδατε χθες εικόνες με αγρότες στην Αλεξανδρούπολη που λογόφεραν με τα ΜΑΤ έξω από το αεροδρόμιο, όπου προσγειώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κόντεψαν να συγκρουστούν για να τον συναντησουν. Προφανώς, ο κ. Μητσοτάκης και για λόγους ασφαλείας έφυγε από την άλλη έξοδο του αεροδρομίου και συνέχισε ανεμπόδιστα για Κομοτηνή, ενώ στην επιστροφή του στην Αλεξανδρούπολη δεν υπήρξε κανένα εμπόδιο και μπήκε στο αεροδρόμιο από την μπροστά είσοδο. Πάντως, μαθαίνω ότι τις τελευταίες μέρες που υπήρξε μια κινητικότητα από τους αγρότες, κάποιοι από το Μαξίμου ήρθαν σε επαφή μαζί τους, ρωτώντας αν θέλουν μια αντιπροσωπεία τους να δει τον πρωθυπουργό. Όμως πληροφορούμαι ότι απάντησαν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό την ώρα της πανελλαδικής κινητοποίησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βέβαια, το σόου για τα κανάλια ήταν εφικτό.

Πρεμιέρα για τον κόφτη

Σήμερα θα κάνει πρεμιέρα ο χρονοκόφτης στη Βουλή, ένα μέτρο που υιοθετήθηκε ώστε να μπει τέλος στις ατέρμονες συζητήσεις και στην υπέρβαση των ορίων από βουλευτές, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και αρχηγούς. Στην ουσία θεσμοθετείται μια ανοχή 25% στον προκαθορισμένο χρόνο ομιλίας του καθενός, που όταν το υπερβεί ο ομιλητής ή η ομιλήτρια, θα κλείνει αυτομάτως το μικρόφωνο του. Πολλοί βουλευτές εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τη συγκεκριμένη αλλαγή, ωστόσο υπάρχει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που πίσω από την ρύθμιση βλέπει προσπάθεια δικής της φίμωσης. Εγώ λέω πως η αλλαγή είναι προς το καλύτερο, αφού η προσπάθεια να τηρούνται οι χρόνοι σημαίνει πως οι εκπρόσωποι του έθνους θα πρέπει επιτέλους να κάνουν έναν έξτρα κόπο να συμμαζέψουν τη σκέψη τους και να την οριοθετήσουν χωρίς να κουράζουν όλους τους υπόλοιπους.

Ο Τσίπρας που ξέχασε τον Ανδρέα

Σας έχω γράψει εδώ και μέρες για την απόλυτα πετυχημένη καμπάνια του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με το βιβλίο. Κάθε μέρα κι από κάτι: το εξώφυλλο, ο πρόλογος, ένα πόντκαστ, το audio book κτλ. Ήδη έχουν αρχίσει να διαρρέουν δεξιά κι αριστερά κομμάτια του βιβλίου. Εγώ θέλω να σταθώ σε μια φράση του από το χθεσινό podcast. Είπε λοιπόν πως όλοι όσοι γράφουν βιβλία είναι απόμαχοι και συνταξιούχοι της πολιτικής. «Θέλει θάρρος. Δεν έχω δει κανέναν άλλον να το έχει κάνει. Όλοι όσοι έχουν γράψει, έχουν γράψει με το βλέμμα του συνταξιούχου. Η Άνγκελα Μέρκελ, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Μπαράκ Ομπάμα. Δεν είδα να γράψει κάποιος άλλος. Και με αυτή την έννοια έχει και ένα ενδιαφέρον. Αλλιώς θα ήταν λίγο βαρετό», είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ξέχασε ίσως έναν πολιτικό που ο ίδιος θαυμάζει αλλά δεν το παραδέχεται. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, μπορεί να μην άφησε πολιτικά απομνημονεύματα, όμως έγραψε στα χρόνια της εξορίας το «Η δημοκρατία στο Απόσπασμα», περιγράφοντας τα γεγονότα που οδήγησαν στη δικτατορία των συνταγματαρχών. Κατά τα άλλα, όντως ο ίδιος πρωτοτυπεί σε σχέση με τους ηγέτες του σήμερα.

Θα γράψει ο Κουτσούμπας βιβλίο;

Στη συνέντευξη που έδωσε στο EPTNews ο Γραμματέας του ΚΚΕ ρωτήθηκε για το εάν προτίθεται να γράψει βιβλίο. Η απάντηση του ήταν αρνητική. «Το βιβλίο το γράφω καθημερινά με τις παρεμβάσεις μου, με τη βοήθειά μου, με τις ομιλίες, με τη δράση μας κι εγώ και τα άλλα στελέχη του ΚΚΕ». Η αλήθεια είναι πως δεν εξεπλάγην. Στο ΚΚΕ υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική παράδοση, αυστηρή, που δεν επιτρέπει παρεκκλίσεις από την βασική γραμμή.