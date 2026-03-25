Η σπόντα του Αρείου Πάγου για τη Ζωή, η μεγάλη επιρροή Βελόπουλου και η αποσυσπείρωση της ΝΔ στον Βορρά 

Η χθεσινή οξεία ανακοίνωση που εξέδωσε ο Άρειος Πάγος φωτογράφιζε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σε μεγάλο βαθμό, ασχέτως αν δεν ανέφερε το όνομά της. Μάλιστα, σε ένα σημείο ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και εκπρόσωπος του Ανωτατου Δικαστηρίου Σωτήρης Λυμπερόπουλος κάνει λόγο για κακουργήματα που τελέσθηκαν τις προηγούμενες μέρες, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στα όσα έκανε η κ. Κωνσταντοπούλου στα δικαστηρια Λάρισας, όπου βιντεοσκοπούσε δικαστικούς λειτουργούς. Πάντως, το ερώτημα είναι γιατί ο εκπρόσωπος του Αρείου Πάγου κάνει λόγο για κακουργήματα, όταν η δικαιοσύνη δεν έχει κινηθεί αυτεπαγγέλτως εναντίον της κ. Κωνσταντοπούλου.

Η βόλτα Μητσοτάκη στην Τσιμισκή

Πάω στην επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, για να σας μεταφέρω ένα εντελώς προεκλογικό ενταστανέ. Αφού επισκέφθηκε έναν ωφελούμενο του προγράμματος της κοινωνικής κατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, περπάτησε όπως συνηθίζει στην Τσιμισκή, από τη Νικηφόρου Φωκά ως περίπου τα Everest στην Κούσκουρα, όπου συνομίλησε με πολίτες, καταστηματάρχες και πολλούς μαθητές, οι οποίοι λόγω της σχολικής γιορτής έκαναν την βόλτα τους στο κέντρο.

Μάλιστα, στη γωνία του Everest συναντήθηκε τυχαία και με τον πρώην υπουργό και πρώην πρόεδρο της Διοικούσας της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη Τάσο Σπηλιόπουλο και τα είπαν για λίγο στο πόδι.

Η επιρροή Βελόπουλου στα βόρεια

Μιας και είμαι στα της επίσκεψης Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη πάντως να σας πω ότι μια βασική στόχευση είναι να κόψει τις διαρροές προς την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Αυτό πάντως δεν είναι εύκολο, καθώς σε ορισμένους δήμους η Ελληνική Λύση κόντεψε να είναι πρώτο κόμμα στις πρόσφατες ευρωεκλογές.

Μάλιστα, σε δήλωσή του χθες ο Βελόπουλος επεσήμανε ότι βασικός λόγος των πυκνών επισκέψεων του Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη είναι η αποσυσπείρωση της ΝΔ και η άνοδος της Ελληνικής Λύσης.

Οφείλω να σας πω ότι ο Βελόπουλος δεν έχει και πολύ άδικο, ιδίως αν σκεφτεί κανείς την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και το γεγονός ότι ήδη έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται διαγκωνισμοί, εις βάρος της κεντρικής συσπείρωσης.

Για παράδειγμα, στα πηγαδάκια λέγεται ότι οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας και Έλενα Ράπτη έχουν κάνει συμμαχία εναντίον του άλλου υφυπουργού Σταύρου Καλαφάτη, ενώ ο βουλευτής Διαμαντής Γκολιδάκης έχει ως plan B, αν δεν επανεκλεγεί στην έδρα του, να πάει για δήμαρχος Καλαμαριάς.

Ο Τσίπρας, η Λαμία και ο Σαρακιώτης

Στη Λαμία θα βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας το ερχόμενο Σάββατο προκειμένου να παρουσιάσει του βιβλίο του Ιθάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στην ακρίβεια, στον πόλεμο που μαίνεται στην Μέση Ανατολή, αλλά και στην υπόθεση των Τεμπών.

Βέβαια, το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι αν θα δώσει το παρών στην επίσκεψή του ο ανεξάρτητος βουλευτης Γιάννης Σαρακιώτης που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το ρήγμα με τον Κασσελάκη, αλλά δεν ακολούθησε στο Κίνημα Δημοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι ο Σαρακιώτης θα μπορούσε να πάει και για περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αλλά πριν από τις αυτοδιοικητικές του 2028 θα έρθουν οι εθνικές εκλογές του 2027.