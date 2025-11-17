Η στρατηγική Μητσοτάκη για «προσωπική επαφή» με βουλευτές στο Μαξίμου: Στόχος η συσπείρωση

Την πόρτα του γραφείου του στο Μέγαρο Μαξίμου για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με βουλευτές της ΝΔ ανοίγει εκ νέου τις προσεχείς ημέρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προετοιμάζοντας παράλληλα και γεύματα με ομάδες βουλευτών εκτός Μεγάρου Μαξίμου, διατηρώντας ζεστή την πιο στενή επαφή που είχε μαζί τους την περασμένη Παρασκευή (14/11) στο εντευκτήριο της Βουλής.

Στόχος της σύσφιξης των σχέσεων είναι να υπάρξει συσπείρωση μετά από μία περίοδο εσωκομματικών κραδασμών και να ενισχυθεί η εικόνα συνοχής της παράταξης, ώστε να μπει στις αρχές του επόμενου έτους που εισερχόμαστε σε προεκλογική χρονιά συντεταγμένα και ενωμένα. Ο ίδιος άλλωστε έδωσε την περασμένη εβδομάδα το μήνυμα ότι «πρέπει να ακούμε τους βουλευτές» καθώς καταγράφουν και μεταφέρουν τον παλμό της κοινωνίας, ενώ τάχθηκε υπέρ των γευμάτων μαζί τους καθώς όπως είπε γίνονται ωραίες συζητήσεις και ζυμώσεις. «Είμαι πάντα διαθέσιμος», τόνισε.

Το έδαφος έχει ήδη προετοιμαστεί και ο κύκλος των γευμάτων με τους βουλευτές της ΝΔ θα ξεκινήσει μετά την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σιγκαπούρη όπου θα ταξιδέψει την Τετάρτη (19/11). Αυτή τη φορά το τραπέζι θα είναι στρωμένο ανά κοινοβουλευτική επιτροπή και η αρχή θα γίνει την επόμενη εβδομάδα με τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, αφού ολοκληρωθούν και οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των Νομαρχιακών και Τοπικών Οργανώσεων της ΝΔ.

Την τακτική «στενότερη προσωπική επαφή» είχε ακολουθήσει ο Πρωθυπουργός και μετά τις ευρωεκλογές όπου επικρατούσε εσωστρέφεια η οποία εκδηλωνόταν με αλλεπάλληλες ερωτήσεις γαλάζιων βουλευτές σε υπουργούς οι οποίοι ασκούσαν κριτική στην κυβέρνηση. Τότε ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντήσει στο Μέγαρο Μαξίμου βουλευτές ανά εκλογική περιφέρεια προκειμένου να του εκθέσουν τους προβληματισμούς τους. Ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο είχε επιλεγεί και η χαλαρή μάζωξη όλης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ χωρίς Υπουργούς και Υφυπουργούς στο Μέγαρο Μαξίμου για ανταλλαγή ευχών ενόψει των Χριστουγέννων.

Τώρα μετά την απόσταση που δημιούργησε μεταξύ μελών της Κ.Ο της ΝΔ και Ηρώδου του Αττικού η υπόθεση των ΕΛΤΑ, σε συνδυασμό με την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση από τους αγρότες, αλλά και μετά την ερώτηση 11 βουλευτών της ΝΔ για τις τιμές της ενέργειας ενώ κυοφορείται μία ακόμα για το Υπερταμείο, ο Πρωθυπουργός επιλέγει το συνδυασμό κατ’ ιδίαν συναντήσεων και των γευμάτων με τα «γαλάζια μέλη» της κάθε κοινοβουλευτικής Επιτροπής ώστε να κατευνάσει προσωπικά τις όποιες «γκρίνιες» παραμένουν και να ενισχύσει το μήνυμα ότι ακούει τους βουλευτές του και μετράει τη γνώμη τους για τη διαμόρφωση των κυβερνητικών αποφάσεων.