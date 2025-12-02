Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Ενδυναμώνονται τα μπλόκα - Μέχρι το βράδυ και στο τελωνείο των Ευζώνων

Οι αγρότες αποφάσισαν στη χθεσινή συνέλευση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τους τα αιτήματα, οι οποίοι μάλιστα δεν αποκλείεται να είναι στα μπλόκα και ρα Χριστούγεννα.

Υπενθυμίζεται ότι, το παρών δίνουν στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα.

H Τροχαία να έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας στα εθνικά δίκτυα. Αγρότες κινητοποιήθηκαν επίσης σε Ημαθία, Ευζώνους, Νέα Χαλκηδόνα, Θεσσαλονίκης και στα σύνορα στη Δοϊράνη.

Αγρότες στα Μάλγαρα: Σήμερα οι επιπλέον αποφάσεις

Οι αγρότες της Θεσσαλοινίκης «αιφνιδίασαν» καθώς τελικά αποφάσισαν και εκείνοι να κλείσουν επίσης το δρόμο. Συγκεκειρμένα έκλεισαν και τα δύο ρεύματα από και προς Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, σήμερα (02/12) το ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη είναι ανοικτό και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες στα Μάλγαρα δεν είναι τόσο οπργανωμένοι όσο οι αγρότες σε Καρδίτσα και Λάρισα, αλλά σήμερα το πρωί αναμένεται να αποφασίσουν αν θα το ανοίγουν εκ περιτροπής και πώς ακριβώς θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους.

Δηλαδή όπως επισημαίνει και ο ΣΚΑΙ είναι πιθανό να κλείνουν ανά κάποια διαστήματα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, για μια με δύο ώρες.

Αγροτικές κινητοποιήσεις | EUROKINISSI

Επιπλέον τρακτέρ την Τρίτη στο μπλόκο στη Νίκαια

Στο πιο κεντρικό κεντρικό μπλόκο, αυτό της Νίκαιας στη Λάρισα, η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να γίνεται μέσω του κόμβου του Πλατύκαμπου.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα, ότι στο μπλόκο της Νίκαιας θα φτάσουν την Τρίτη τρακτέρ και από άλλα χωριά της Λάρισας, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό τους σε περισσότερα από 1.000.

Παράλληλα, στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, υπολογίζονται επίσης πάνω από 1.500 τρακτέρ.

Αγρότες: Την Πέμπτη η αντιπροσωπεία στη Λάρισα για τους δύο συλληφθέντες

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, μεταξύ αυτών και η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Την Πέμπτη αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στη Λάρισα, όπου θα δικαστούν οι δύο συλληφθέντες μετά τα χθεσινά επεισόδια στη Νίκαια και την Παρασκευή θα μεταβούν στα δικαστήρια της Καρδίτσας, όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας για τις περσινές κινητοποιήσεις.

Αγροτικές κινητοποιήσεις και στο τελωνείο των Ευζώνων

Εχθές ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις και στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, με αποτέλεσμα να κλείσουν. Τα ΙΧ κινούνται κανονικά, ωστόσο «μπλοκαρισμένα» είναι τα φορτηγά.

Περισσότερα από 150 είναι τα τρακτέρ που έχουν έρθει σταδιακά και μέσα από χωράφια, σπάζοντας τα μπλόκα της αστυνομίας, όπως μετέδωσε ο Στέλιος Νικητόπουλος. Οι αγρότες είχαν αποκλείσει το τελωνείο από τις 5 το απόγευμα και αναμενόταν να αποχωρήσουν 10:30 το βράδυ.

Στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, θα επιστρέψουν στο σημείο με σκοπό να αποκλείσουν εκ νέου το τελωνείο των Ευζώνων, πάντα σε συνεννόηση με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων.

Αγροτικές κινητοποιήσεις | EUROKINISSI