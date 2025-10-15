Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, οι πρώτες πληρωμές για τους αγρότες και η ώρα του Καραμανλή

Το χρώμα του χρήματος περιμένουν εδώ και καιρό να δουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχουν... στερέψει, λόγω των ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φαίνεται ότι τώρα ήρθε η ώρα για τις πρώτες πληρωμές. Μου λένε ότι από αύριο θα ξεκινήσουν οι πρώτες καταβολές χρημάτων -γύρω στα 45 εκ.- για τα παλαιά βιολογικά και θα ακολουθήσουν κάποιες πληρωμές για Daniel και ζωοτροφές παραγωγών που χτυπήθηκαν από την ευλογιά. Το ποσό θεωρείται κρίσιμο ενόψει και της σημερινής συνάντησης του Κώστα Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ από αγροτικές περιοχές που θα γίνει στη Βουλή και αναμένεται να είναι δύσκολη.

Βουλευτές στα κάγκελα

Και λέω πως θα είναι δύσκολη διότι ενόψει 28ης Οκτωβρίου κι επισκέψεων στις εκλογικές τους περιφέρειες, οι βουλευτές ξέρουν πως θα τα «ακούσουν» χοντρά από τους αγρότες και μόνο γιορτινό δεν αναμένεται το κλίμα. Για αυτό και θα περιμένουν να ακούσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τον υπουργό ώστε να τις μεταφέρουν στην εκλογική τους βάση.

Κινητοποιήσεις και παρελάσεις

Να μείνω στα αγροτικά, καθώς οι αγρότες ως γνωστόν μετά τον Οκτώβριο κάθονται, οπότε έχουν πολύ χρόνο να κάνουν κινητοποιήσεις. Ιστορικά βγαίνανε στους δρόμους τον Ιανουάριο, αλλά φέτος ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ πολύ νωρίτερα και σταθμίζουν το σενάριο να κινηθούν ήδη από τον Νοέμβριο. Αφήστε που πρέπει να σας πω ότι βουλευτές της ΝΔ και υπουργοί ψιθυρίζουν μεταξύ τους ότι το κλίμα στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου και ειδικά στους αγροτικούς νομούς θα είναι αρκετά δύσκολο.

Η ώρα του Καραμανλή

Δεν αναφέρομαι στο παλιό σύνθημα που «έντυνε» οπαδικά τις συγκεντρώσεις του Κώστα Καραμανλή πριν γίνει Πρωθυπουργός, αλλά στη σημερινή του ομιλία στην Παλιά Βουλή. Θα βρίσκεται εκεί για να μιλήσει για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής που ο ίδιος πρότεινε το 2004. Το ερώτημα είναι τι κατεύθυνση θα πάρει η ομιλία του εφόσον αναφερθεί στα θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου και πόση κριτική είναι διατεθειμένος να ασκήσει στην κυβέρνηση. Πάντως, δεν περιμένω οξύτητα αντίστοιχη του Αντώνη Σαμαρά, ούτε μεγάλο δράμα. Για αυτό και στο Μαξίμου θα περιμένουν να ακούσουν χωρίς αντιδράσεις και σχόλια.

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Έτοιμη είναι η τροπολογία για την απονομή της ευθύνης του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά την απόφαση του πρωθυπουργού. Ο γενικός γραμματέας παρά τω πρωθυπουργώ Στέλιος Κουτνατζής έχει έτοιμο το τελικό κείμενο, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα σύνθετο στις προβλέψεις και στις διατυπώσεις του. Βέβαια, πρέπει να υπάρξει μια περαιτέρω συνεννόηση με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος απουσιάζει αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ μετά το Ηνωμένο Βασίλειο. Η τροπολογία λογικά θα κατατεθεί στη Βουλή ως το τέλος της εβδομάδας για να ψηφιστεί την επόμενη και αναμένεται να ενταχθεί σε νομοσχέδιο που παρουσιάζει το υπουργείο Υποδομών. Με πολύ ενδιαφέρον θα περιμένω και την τοποθέτηση Δένδια για το θέμα…

Η έναρξη της δίκης

Για τις 23 Μαρτίου ορίστηκε η έναρξη της δίκης για τα Τέμπη, στην επέτειο των τριών χρόνων από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι, ενώ η δίκη θα λάβει χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα προβλέπονται χώροι για τους κατηγορουμένους, συγγενείς των θυμάτων, δικηγόρους και βέβαια τους εκπροσώπους του Τύπου. Η δίκη δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στον τρέχοντα εκλογικό κύκλο πράγμα που σημαίνει πως λογικά θα οδηγηθούμε σε εκλογές με τη δίκη ανοιχτή. Τώρα είναι προφανές πως κάποιοι θα επιδιώξουν να εκμεταλλευθούν πολιτικά την όλη αναστάτωση - το ερώτημα είναι εάν θα λάβουν το σχετικό αντίδωρο στην κάλπη.

Με συλλογικές συμβάσεις εργασίας απάντησε η Κεραμέως στην αντιπολίτευση

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις... αλλά συνολικά πέντε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που προβλέπουν αυξημένο χρόνο απασχόλησης πέρα του 5νθήμερου και φέρουν την υπογραφή εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, κατέθεσε η Νίκη Κεραμέως στα πρακτικά της Βουλής.

Η Κεραμέως, με αυτή της την κίνηση... αποστόμωσε ουσιαστικά τους βουλευτές της αντιπολίτευσης οι οποίοι έμειναν με την ειρωνία, απέναντι στα όσα είχε υποστηρίξει την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δηλαδή και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν ζητήσει να τους επιτραπεί να εργάζονται παραπάνω.