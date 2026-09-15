Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, αφού εξέτισε την ποινή του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, την Χρυσή Αυγή.

Η απόλυσή του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι, ενώ έξω από τις φυλακές τον υποδέχθηκαν θερμά υποστηρικτές του, με χειροκροτήματα και επευφημίες.

Η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή, ανέφερε σε δηλώσεις της σήμερα ότι η κάθοδός του στις εκλογές είναι σίγουρη και πως βρέθηκε νομική φόρμουλα.

Στις πρώτες δηλώσεις του, ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε: «Έχω δώσει τον λόγο μου πως μόλις περάσω αυτήν την πύλη, δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω. Και απ' ό,τι βλέπω, δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο, ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης.

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Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς, όλες αυτές τις ημέρες, πώς κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν, και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην Δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες».

Συνέχισε λέγοντας: «Θα αλλάξουν πάρα πολλά στη χώρα προς το καλύτερο για αυτό να είστε βέβαιοι. Θέλω να σας ρωτήσω όμως γιατί εγώ δίνω τον λόγο μου μόνο στον λαό. Θέλετε να επιστρέψω στη Βουλή; Θέλετε ένα ισχυρό εθνικό κόμμα στην πολιτική σκηνή της χώρας; Αφού λοιπόν το ζητά ο ελληνικός λαός, εγώ δεσμεύομαι ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσω με επίσημο διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό μου δίαυλο στο διαδίκτυο, το όνομα του κόμματος, το κυβερνητικό του πρόγραμμα, τους βουλευτές που είναι ήδη δραστήριοι μέσα στη Βουλή και κυρίως τους λόγους που αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές.»

Έκλεισε αναφέροντας: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους χιλιάδες που είστε εδώ παρόντες έξω από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους έλληνες που με στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Όπως πολύ σωστά είπε ο Έλον Μασκ, η φυλάκισή μου ήταν ένα γεγονός κατάπτυστο. Θα προσθέσω πως ήταν μια ύπουλη και βρώμικη συνωμοσία των πολιτικών μου αντιπάλων. Η οποία όμως απέτυχε.

Αυτή τη στιγμή είμαι πιο ισχυρός, εξέρχομαι αναβαθμισμένος και πιο σοφός από αυτή τη δοκιμασία. Θέλω να κάνω μια ιστορική αναφορά, διότι όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα, από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα, από τον Θεμιστοκλή μέχρι τον Κολοκοτρώνη, όποιος διεκδικεί έμπρακτα την εθνική ανεξαρτησία, καταλήγει εξόριστος ή φυλακισμένος. Χωρίς να συγκρίνω, σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνω τον εαυτό μου. Θέλω να πω όμως ένα πράγμα, ήταν μεγάλη στιγμή που καταδιώχθηκα και φυλακίστηκα γιατί αγωνίστηκα για την εθνική ανεξαρτησία της πατρίδας».

Δικηγόρος Κασιδιάρη: «Θα διεκδικήσουμε την οριστική απαλλαγή του»

Η Βάσω Πανταζή έξω από φυλακές Δομοκού δήλωσε: «Εμείς θα προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο για την τελεσίδικη αυτή απόφαση ενοχής, η οποία θεωρούμε ότι έχει νομικά σφάλματα και θα διεκδικήσουμε την οριστική απαλλαγή του στον τρίτο βαθμό εθνικής δικαιοδοσίας. Ήδη έχουμε προσφύγει στα διεθνή όργανα του ΟΗΕ για την καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε διαβάσει την απαγορευτική τροπολογία για την οποία γίνεται λόγος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι σίγουρη η κάθοδος του κ. Κασιδιάρη με μια νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή, η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 2023».

Μιλώντας νωρίτερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 η κ. Πανταζή είπε ότι «ο κ. Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, ωστόσο μπορεί να 'κατέβει' με άλλο πολιτικό σχηματισμό». Όπως πρόσθεσε, «αναφέρομαι σε υφιστάμενη, μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές -όχι μόνο οι πρώην Σπαρτιάτες θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα».

Ο κ. Κασιδιάρης, διευκρίνισε η κ. Πανταζή, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη ΝΔ, ούτε έχει ή θα έχει καμία σχέση με το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά υπάρχουν επαφές με το κόμμα της Νίκης, ενώ σίγουρα απευθύνεται και στους ψηφοφόρους της κας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου.

«Ο κ. Κασιδιάρης», δηλώνει η συνήγορος υπεράσπισης του, «παρά τα 7 χρόνια άδικης φυλάκισης παραμένει δημοσκοπικά σταθερός άνω του 7%, με 8%. Θα είναι υποκριτικό να μη θεωρείται ηγετική πολιτική φυσιογνωμία, ωστόσο τον Άρειο Πάγο τον ενδιαφέρει περισσότερο η κρυφή ηγεσία αλλά η περίπτωση του δεν είναι τέτοια. Οι άνθρωποι με τον οποίους θα συνεργαστεί θα είναι ομοϊδεάτες, θα ανήκουν στη συντηρητική δεξιά και ακροδεξιά με κυρίαρχα θέματα την ακρίβεια και το μεταναστευτικό»