Το Πόθεν Έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου: Τα έσοδα και το όχημα

Σύμφωνα με τη δήλωση Πόθεν Έσχες για το έτος 2024, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, δήλωσε συνολικά εισοδήματα ύψους 82.496,89 ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού, περίπου 59.370 ευρώ, προέρχεται από την ευρωβουλευτική της αποζημίωση, ενώ τα υπόλοιπα έσοδα αφορούν μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Λατινοπούλου διατηρεί πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς με σημαντικές καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ η ακίνητη περιουσία της περιλαμβάνει δύο ακίνητα. Τέλος, έχει στην κατοχή της ένα επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο αγόρασε το 2018.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου.