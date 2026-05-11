Το Πόθεν Έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου: Τα έσοδα και το όχημα

Σύμφωνα με τη δήλωση Πόθεν Έσχες για το έτος 2024, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, δήλωσε συνολικά εισοδήματα ύψους 82.496,89 ευρώ.
Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού, περίπου 59.370 ευρώ, προέρχεται από την ευρωβουλευτική της αποζημίωση, ενώ τα υπόλοιπα έσοδα αφορούν μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και επιχειρηματική δραστηριότητα.
Διαβάστε ακόμα: Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη: Tα ακίνητα και τα εισοδήματα
Η Λατινοπούλου διατηρεί πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς με σημαντικές καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ η ακίνητη περιουσία της περιλαμβάνει δύο ακίνητα. Τέλος, έχει στην κατοχή της ένα επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο αγόρασε το 2018.
Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου.
- Το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός
- Το κανάλι που διεκδικεί έντονα τη Σία Κοσιώνη - Και αυτός είναι ο ρόλος που θέλει να της δώσει
- Γιώργος Καρλαύτης: Η ζωή του και η τραγωδία που τον στιγμάτισε - Ο αθλητής που έφερε την Τέιλορ Σουίφτ στην Ελλάδα
- Άδωνις για φερόμενη φωτογραφία με «άλλη» γυναίκα: «Δεν είμαι εγώ, είναι προϊόν AI»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.