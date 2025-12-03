«Ιθάκη»: Ουρές έξω από το Παλλάς για την παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα

Από νωρίς το απόγευμα δεκάδες πολίτες έχουν σχηματίσει ουρά έξω από το θέατρο «Παλλάς» στη Βουκουρεστίου για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που είναι προγραμματισμένη για τις 19:00.

Τα πλάνα που μεταδίδει το Orange Press Agency από τις 16:30 το απόγευμα αποτυπώνουν την κοσμοσυρροή.

Παρουσίαση βιβλίου Αλέξη Τσίπρα: Ποιοι θα δώσουν το «παρών»

Πλήθος κόσμου φαίνεται πως θα δώσει το παρών στην παρουσίαση της «Ιθάκης» με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως την ώρα που δεν υπάρχουν επίσημες προσκλήσεις και αριθμημένες θέσεις στις πρώτες σειρές θα δούμε απλούς πολίτες και μέλη του ινστιτούτου.

«Όποιος προλάβει» έλεγαν χαρακτηριστικά συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού για να σχολιάσουν το ποιοι θα βρίσκονται στις πρώτες σειρές, ενώ έχει εξασφαλιστεί στα θεωρία και συγκεκριμένες θέσεις για τους επίσημους.

Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν εκτός από τη μια κενή καρέκλα που θα έχει δίπλα του στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, στις υπόλοιπες θέσεις είναι πιθανό να κάθεται δίπλα σε πολίτες που θα έχουν φτάσει από νωρίς στο θέατρο Παλλάς.

Μετά την κόκκινη γραμμή που έχει τραβήξει με τη συγγραφή του βιβλίου ενδιαφέρον θα έχει ποιοι θα επιλέξουν να δώσουν σήμερα στις 7 το απόγευμα το παρών.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως το ίδιο θα πράξει ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Νάσος Ηλιόπουλος ενώ θετική εμφανίζεται και η Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως όλα δείχνουν αρκετοί θα είναι λοιπόν και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που θα βρεθούν στην παρουσίαση.