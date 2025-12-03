Σήμερα πολύς κόσμος περιμένει την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς και προφανώς θα συζητηθούν οι παρουσίες, οι απουσίες, τα πηγαδάκια κλπ. Αν κάποιος δεν... καίγεται ιδιαίτερα είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος την ίδια ώρα με την παρουσίαση της Ιθάκης θα είναι στο Intercontinental για το ετήσιο δείπνο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, όπου θα συζητήσει με τον πρόεδρο του Γιάννη Σαρακάκη και τον παρουσιαστή της ΕΡΤ Απόστολο Μαγγηριάδη.

Χαλαρά με τους αγρότες

Παρά τις διαφαινόμενες αγριάδες της προσέγγισης με τους αγρότες, η κυβέρνηση αποφάσισε χθες να το πάρει αλλιώς και να επιμείνει στην πιο ήπια γραμμή. Δηλαδή, να μην κάνει απολύτως τίποτα εναντίον τους, ούτε να κινηθούν τα ΜΑΤ στους εθνικούς δρόμους, αρκεί να διασφαλίζονται οι εναλλακτικές δίοδοι μέσω παρακαμπτηριων οδών. Αυτό που θέλει βεβαίως η κυβέρνηση και το είπε χθες αρμοδίως ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης είναι να μην κλείσουν ολικά τελωνεία και λιμάνια και να υπάρξει πρόβλημα στις εμπορικές ροές. Και καταλαβαίνω ότι αυτό το μήνυμα έχει σταλεί και αρμοδίως εκεί που πρέπει, για να μην υπάρξουν παρατράγουδα.

Η γκρίνια των βουλευτών της ΝΔ

Η υπόθεση των αγροτικών κινητοποιήσεων βεβαίως προκαλεί εκνευρισμό στους γαλάζιους βουλευτές των αγροτικών περιοχών. Αρκετοί εξ αυτών που είναι προσκεκλημένοι στο αυριανό τραπέζι που κάνει ο Μητσοτάκης στον Καραβίτη για τους βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων ετοιμάζονται να θέσουν το ζήτημα. Μάλιστα λένε κάτι που δεν ακούγεται τελείως παράλογο: ενώ η κυβέρνηση δίνει λεφτά και μάλιστα παραπάνω λεφτά σε σχέση με πέρυσι, είναι αντιμέτωπη με μεγαλύτερα μπλόκα, καθώς οι αγρότες δεν έχουν καθόλου ρευστότητα. Και ενώ πληρώθηκαν, ήρθε ο ΕΛΓΑ και τους πήρε τις εισφορές, με αποτέλεσμα να μείνουν πάλι ρέστοι. Προφανώς, ως το τέλος του έτους θα γίνουν πληρωμές περί τα 1,2 δισ., αλλά δεν ήθελε και πολύ μυαλό, λένε οι βουλευτές, να ζητήσει κάποιος από τον ΕΛΓΑ να περιμένει 2-3 εβδομάδες, για να φανούν τα λεφτά στις τσέπες τους.

Ο επίμονος Δούκας

Έχει μείνει μόνος από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας να επιμένει σε ένα άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ όλα τα άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματός του επιμένουν στην αυτόνομη πορεία. Μάλιστα, χθες στο Action24 ο δήμαρχος Αθηναίων είπε κάτι ενδιαφέρον: να ξεκινήσει προεκλογικά ένας διάλογος με τα προοδευτικά κόμματα, ακόμα και με το κόμμα Τσίπρα, αν γίνει, να κατέβει το ΠΑΣΟΚ αυτόνομα και στη συνέχεια, με τους όρους που θα έχουν δημιουργηθεί, να προκύψει ένα συνεργατικό σχήμα. Δεν τους βλέπω καλά στο ΠΑΣΟΚ και ακόμα δεν το έχει ιδρύσει το κόμμα ο Αλέξης.

Η ικανοποίηση του Μητσοτάκη

Η συμφωνία για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας ήταν ένας λόγος για να επικρατήσει ένα κλίμα ευφορίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό αποτυπώθηκε στη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Προέδρους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, παρουσία της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως. Το γεγονός ότι η χώρα γίνεται παράδειγμα προς μίμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα εργασιακά - όταν για χρόνια ήταν παράδειγμα προς αποφυγή, δεν έμεινε ασχολίαστο στη χθεσινή σύσκεψη. Παρών και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Νίκος Μηλαπίδης, που εργάστηκε προσωπικά για την επίτευξη της συμφωνίας, ενώ όπως ειπώθηκε στη διάρκεια της σύσκεψης, «δεν συμβαίνει συχνά ο διάλογος να είναι πραγματικός και όχι προσχηματικός». Την τιμητική της βέβαια είχε η Νίκη Κεραμέως, που έτυχε διθυραμβικής υποδοχής στο χθεσινό Συμβούλιο υπουργών Εργασίας την οποία ευχαρίστησαν προσωπικά όλοι οι Πρόεδροι την Κοινωνικών Εταίρων.

H Κεντροαριστερά και το άρθρο 86

Η πρόταση Ανδρουλάκη για αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος στα κόμματα της Αριστεράς δεν πέρασε απαρατήρητη από τους παροικούντες την πολιτική Ιερουσαλήμ. Η πρωτοβουλία αυτή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ έρχεται να προλάβει την οποιαδήποτε κυβερνητική πρόταση για το θέμα και εντάσσεται σε μια σειρά κινήσεων βάσει των οποίων η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να δείξει πως μπορεί να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων στον χώρο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Βέβαια πρόταση αναθεώρησης θα καταθέσει και η Νέα Δημοκρατία. Και εδώ υπάρχει το ερώτημα για το τι θα κάνουν τα κόμματα της ανιτπολίτευσης: εάν ψηφίσουν το υπό αναθεώρηση άρθρο στην παρούσα Βουλή με πάνω από 180 ψήφους, η επόμενη, αναθεωρητική βουλή θα μπορεί να το αλλάξει με απλή πλειοψηφία 151 ψήφων. Μήπως όμως έτσι ρισκάρουν να δώσουν στη ΝΔ τη δυνατότητα να το αλλάξει μόνη της, εάν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές; Κι αυτό θα προσμετρηθεί στις τελικές αποφάσεις.

