Το καλάθι Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ: Το τρίπτυχο των μέτρων και ποιους θα αφορούν

Έχοντας δώσει επανειλημμένα το σύνθημα για «γκάζι» ο Πρωθυπουργός «τρέχει» με το οικονομικό επιτελείο διαρκώς και σενάρια για το περιεχόμενο που θα έχει το «καλάθι» της φετινής ΔΕΘ, το ύψος του οποίου υπολογίζεται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το τελικό ύψος και τα ακριβή μέτρα θα οριστικοποιηθούν στα τέλη Αυγούστου και θα εξαρτηθούν από τον τελικό δημοσιονομικό χώρο που θα έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση. Ενώ η επιλογή των μέτρων στήριξης θα ακολουθεί το γνωστό τρίπτυχο: ανάπτυξη – κοινωνική δικαιοσύνη – δημοσιονομική ισορροπία.

Οι άξονες που θα κινηθεί το πρωθυπουργικό «πακέτο», πάντως, έχουν ήδη χαραχτεί. Οι κυριότεροι, όπως τους περιέγραψε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ είναι δύο.

«Ένας άξονας θα είναι η περαιτέρω μείωση της φορολογίας και ο δεύτερος πυλώνας θα είναι η ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας», είπε.

Τι συζητιέται για ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους

Στον πυρήνα των παρεμβάσεων θα βρίσκονται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Ήδη φαίνεται να έχουν «κλειδώσει» η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα, η μείωση προκαταβολής φόρου (σήμερα είναι στο 80% για επιχειρήσεις και στο 55% για ελεύθερους επαγγελματίες) και η μείωση εισφορών και ελάφρυνση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Στους ωφελούμενους θα είναι και αυτή τη φορά οι συνταξιούχοι. Το «καλάθι» της ΔΕΘ δεν θα περιλαμβάνει την επαναφορά της 13ης σύνταξης το βάρος της οποίας θεωρείται αδύνατο να σηκώσουν τα δημόσια ταμεία.

Αναμένεται, ωστόσο, να περιέχει νέα αύξηση συντάξεων 2,9%, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης μέσω της αλλαγής του υπολογισμού της, ενώ δεν αποκλείεται και επιπλέον αύξηση στο ετήσιο επίδομα του Νοεμβρίου το οποίο αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Στεγαστική κρίση και αύξηση κατώτατου μισθού

Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη θα εστιάσουν εκ νέου και στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν φορολογικά κίνητρα για την αύξησης της προσφοράς. Μεταξύ άλλων εξετάζονται κίνητρα προς τις τράπεζες για τη χορήγηση φθηνότερων στεγαστικών δανείων και η αναμόρφωση του πλαισίου της golden visa. Παράλληλα, αναμένεται νέο lifting στον ΕΝΦΙΑ.

Το «καλάθι» της ΔΕΘ θα έχει επίσης τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο την υλοποίηση της δέσμευσης να φτάσει το 2027 στα 950 ευρώ, αλλά και 2 δις χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Κλειδί» για το τελικό ποσό αποτελεί η πορεία του τουρισμού και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή δεδομένης της νέας ανάφλεξης και των πληγμάτων στα Στενά του Ορμούζ.