Κανέλλη για Καρυστιανού: «Λαϊκισμός της ακροδεξιάς - Δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το πένθος»

Στα νέα πολιτικά εγχειρήματα που «μαγειρεύονται», στην αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και σε καυτά θέματα της επικαιρότητας, αναφέρθηκε η Λιάνα Κανέλλη παραχωρόντας μια συνέντευξη εφ'όλης της ύλης.

Μιλώντας στο Action24, αρχικά σχολίασε το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, του οποίου τα αποκαλυπτήρια έγιναν εχθές: «Είναι ο λαϊκισμός της ακροδεξιάς. Εκπροσωπεί αυτό απολύτως. Εκεί απευθύνεται. Ερήμην της ενδεχομένως; Συνειδητά; Δεν είμαι σε θέση να το κρίνω. Κάποιος δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το μαζικό πένθος για τα Τέμπη. Το πένθος όλων μας. Το συλλογικό που νιώσαμε όλοι για τα Τέμπη.

Αυτό δεν μπορεί να οικειοποιηθεί πολιτικά. Έγιναν απόπειρες και όταν είχε βγει το πλήθος στο δρόμο. Βλέπαμε πρωτοσέλιδα. Βλέπαμε τους μετρητές. Είναι ένα τερτίπι του συστήματος, το οποίο επιτρέπει να εμφανιστούν», δήλωσε αρχικά.

Ενώ συμπλήρωσε: «Είναι το τρίτο κόμμα το οποίο εμφανίζεται μέσα στο Κοινοβούλιο με υπογραφή, με όνομα. Έχουμε Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχουμε τώρα Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία καρυστιανού, έχουμε τώρα το κόμμα του κύριου Βελόπουλου που προσέθεσε και το Κυριάκος Βελόπουλος.

Συγχωρήστε με, πόσο σας φαίνεται αυτό το πράγμα βαθιά πολιτικό; Και δεν μας φαίνεται ρηχό;. Είναι σε επίπεδο όχι εικονολατρείας... εικονοινφλουενσίας...Είναι στην εποχή των influencers», συμπλήρωσε.

Μάλιστα, είπε ότι η Μαρία Καρυστιανού, είχε μια εθνικιστική προσέγγιση: «Ακούσαμε για τον πόλεμο εχθές; Δεν ακούσαμε τίποτα. Ακούσαμε τι είναι κακό, τι είναι σάπιο, τι ενοχλεί».

Κανέλλη για Τσίπρα: «Τι είναι αριστερά του κέντρου; Τσαλάκωμα της γλώσσας κάνει»

Ο Αλέξης τσίπρας επίσης δεν έλειψε από τη συζήτηση. Αναφορικά με το νέο πολιτικό του εγχείρημα του οποίοιυ, τααποκαλυπτήρια αναμένονται στις 26 Μαίου, δήλωσε: «Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ''εγώ θα βρίσκομαι αριστερά του κέντρου''. Μέχρι τώρα αυτό το λέγαμε κεντροαριστερά.

Τι καινούργιο είναι να πεις η αριστερά του κέντρου; Τσαλάκωμα της γλώσσας είναι. Είναι ένα τσαλάκωμα της γλώσσας αυτό που κάνει. Η κεντροαριστερά είναι ένας καθιερωμένος πολιτικός όρος».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, δήλωσε για το κόμμα Τσίπρα: «Ο κύριος Τσίπρας δεν κυβέρνησε μόνος του, κυβέρνησε με τον κύριο Καμμένο. Του λύνονται τα χέρια για να πάρει άλλους μικρότερους, αόρατους, μικροαστούς Καμμένους για να προχωρήσει».

Κανέλλη για υπόθεση Γιωτόπουλου: «Η δικαιοσύνη εφαρμόζει τους νόμους του εκάστοτε κράτους που τη διορίζει»

Μεταξύ άλλων, η Λιάνα Κανέλλη αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι βρίσκεται υπό εξέταση η αναίρεση της απόφασης αποφυλάκισής του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, από τον Άρειο Πάγο.

«Αυτό είναι θέμα του πώς θα κρίνουν οι δικαστές κάθε περόπτωση και έτσι πρέπει. Είναι 82 ετών, δεν ξέρω αν είναι άρρωστος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ ξέρω ότι η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική. Άρα υπάρχει και έδαφος, νομικό καθαρά, για το αίτημα αναίρεσης.

Όμως σας θυμίζω ότι, η δικαιοσύνη εφαρμόζει τους νόμους του εκάστοτε κράτους που τη διορίζει. Επομένως είναι και το μαχαίρι και το πεπόνι στην μια πλευρά και δεν ξέερεις τι μπορεί να συμβεί. Το αν κινδυνεύουμε από τον Γιωτόπουλο δεν ξέρω. Αν κινδυνεύουμε από την απόφαση, είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε πολιτικά. Αν κινδυνεύουμε από την αναίρεση, και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε πολιτικά», δήλωσε η Λιάνα Κανέλλη.