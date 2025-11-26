Κανέλλη για συλλογικές συμβάσεις: «Βολεύουν για τις εκλογές - Πήραν ένα χιλιοστό των απαιτήσεων»

Η Λιάνα Κανέλλη έδωσε τη δική της εκτίμηση για τη σημασία της νέας συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των κοινωνικών εταίρων για την επέκταση του πλαισίου των συλλογικών συμβάσεων.

Η βουλευτής του ΚΚΕ εκτίμησε πως αν και κάθε βήμα προς τη γενίκευση των συλλογικών συμβάσεων είναι θεμιτό, ωστόσο η συμφωνία που διαφημίζει η Νίκη Κεραμέως είναι απλά μία επένδυση πολιτικού κεφαλαίου με μικρά οφέλη για τους εργαζόμενους.

Είπε συγκεκριμένα: «Πάμε πίσω με 300, και όχι για καλό. Ήταν πάγιο αίτημα των εργαζομένων το όλο σύστημα. Βεβαίως πρέπει να γίνουν συλλογικές συμβάσεις παντού».

Κανέλλη: «Τους βολεύουν οι συμβάσεις για τις εκλογές»

Συνέχισε: «Πρέπει το 100% των εργαζομένων να καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις. Όμως έχει διαφθαρεί ένα κομμάτι των εκπροσώπων των εργαζομένων και έχει περάσει η νοοτροπία δεκαετίες τώρα της "προσωρινότητας", το "πάρε λίγα τώρα και θα δούμε μετά".

Δεν υπάρχει περίπτωση να πανηγυρίσω λες και έφαγαν με χρυσά κουτάλια οι εργαζόμενοι. Αν έγινε ένα ψήγμα του εκατοστού του χιλιοστού των απαιτήσεών τους, ναι έγινε. Έχουμε μπει σε μακρά προεκλογική περίοδο και αυτά βολεύουνε.

Εδώ έχουμε εργατικό ατύχημα. Αυτή η συλλογική σύμβαση δεν περιλαμβάνει, εκτός από τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, γιατί αυτό θα σήμαινε μεγάλο κόστος για τον εργοδότη».

