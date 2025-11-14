Καραχάλιος για Καμμένο: «Ασεβής και χαοτικός - Προσφέρει το κουφάρι των ΑΝΕΛ»

Το «γάντι» που πέταξε ο Πάνος Καμμένος αναφορικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού, σήκωσε ο Νίκος Καραχάλιος που με την απάντησή του, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα Τέμπη και τα... υπό δημιουργία κόμματα.

Μετά από την τηλεοπτική του συνέντευξη στο Βεργίνα TV, όπου ο κ. Καραχάλιος που ανέφερε μεταξύ άλλων πως «Ο Πάνος έχει μια ροπή προς τη μυθολογία», έδωσε συνέχεια με αναρτήσεις του στα social media όπου χαρακτηρίζει τον πρώην υπουργό ως «χαοτικό» και «ασεβή».

Τον κατηγορεί μάλιστα πως διαδίδει fake news ενώ σημειώνει πως «Αυτή ήταν συμβολικά η ανισόρροπη ιδέα του Πάνου! Να μας προσφέρει το κουφάρι των ΑΝΕΛ και η Μαρία να το συγχωνεύσει με ΤΟ ΚΥΜΑ και σε ρόλο αντιπροέδρου».

Συνεχίζει, δε, λέγοντας πως: «Οταν είδε ότι εγώ αρνούμαι τη "συγχωνευση" εφηύρε την προσέγγιση Μαρίας και Αντώνη. Τη διέρρευσε και αυτός; Πουλάει υπηρεσία στον Μητσοτάκη γιατί έχει μείνει πολιτικά άστεγος; Επιτίθεται στον Σαμαρά κατ' εντολή ή αυτόκλητα;».

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Καραχάλιος ανέφερε πως η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου φαίνεται να επηρέασε τη στάση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία, όπως είπε, «άρχισε να βλέπει το ΚΥΜΑ όχι ως κύμα που θα τη βελτιώσει, αλλά ως κύμα που θα την πνίξει». Ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε ακόμη ότι «η Καρυστιανού έκανε μήνυση στην Κοβέσι, είπε ότι θα κάνει κίνημα και ο Καμμένος, τον άνθρωπο που τα είχε σχεδιάσει αυτά μαζί της, δηλαδή εμένα, τον έβαλε απέναντι».

Καμμένος για Σαμαρά και Καρυστιανού

Στην αρχή της εβδομάδας, ο Πάνος Καμμένος σε δική του συνέντευξη είχε σχολιάσει με με βαρείς χαρακτηρισμούς σήμερα τον Αντώνη Σαμαρά και τις βλέψεις του για νέο πολιτικό κόμμα, καθώς και το πώς συγκεκριμένοι παράγοντες επιχειρούν να εμπλέξουν την Μαρία Καρυστιανού.

«Κοιτάξτε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή, και αυτό είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτός που το 1993 ανέτρεψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που ο ίδιος είχε τότε μιλήσει για διαπλεκόμενα συμφέρονται και για εκτέλεση εντολής, και ο Σαμαράς επανέρχεται τώρα για να κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί ο Σαμαράς που έκανε τη ΝΔ συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ, να κατηγορεί τη ΝΔ που πράγματι έχει γίνει ένα σημιτικό παρακλάδι, αλλά αυτό το έκανε ο Σαμαράς», είχε αναφέρει.

Σχολιάζοντας τις ανταλλαγές των τελευταίων ημερών μεταξύ του Νίκου Καραχάλιου, προσκείμενου σε κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, και της Μαρίας Καρυστιανού, με τον πρώτο να επιμένει ότι η τελευταία σχεδίαζε την ίδρυση κόμματος ή «κινήματος», ο κ. Καμμένος είπε:

«Η επίθεση κατά της κας Καρυστιανού είναι απίστευτη. Ο κ. Νικολόπουλος είναι αυτός που φεύγοντας από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, εκτέλεσε την κοινοβουλευτική τους ομάδα. Ο κ. Καραχάλιος πάντα υπήρξε συνεργάτης του κ. Σαμαρά.

Τώρα ο κ. Καραχάλιος, από εκεί που ήταν πολιτικός σύμβουλος, βρέθηκε να έχει τρεις εκπομπές και στο ίδιο κανάλι να μιλά ο Σαμαράς επί μία ώρα και 55 λεπτά. Ούτε ο Κάστρο δεν έχει μιλήσει δύο ώρες σε κανάλι της Κούβας. Με το που βγήκε μέτρηση ότι η Καρυστιανού ήταν στο διπλάσιο από τον Σαμαρά, βγήκε ο Καραχάλιος να κάνει συνεντεύξεις προσπαθώντας να βάλουν μία γυναίκα, που λέει ότι δεν θέλει συνεργασία με καμία πολιτική δύναμη, να κάνει κόμμα και μάλιστα με παλαιά υλικά».

