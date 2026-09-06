«Καρφιά» Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία - Η ΝΔ είναι κόμμα του»

Ο Αντώνης Σαμαράς έσπευσε να απαντήσει στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε για την προσφορά του και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα σταθμίσει τις επιλογές του με γνώμονα την πολιτική του παρακαταθήκη.

«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», σημείωσε.

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Παράλληλα, με αιχμηρό τρόπο αναφέρθηκε στον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργός σε παλαιότερες εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» και προσθέτοντας πως «ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης», αναφέρει σε on camera δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας απ' την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών.

Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Σαμαράς.