«Karma is a... beast»: Η ατυχής φράση της Τζάκρη για τον εξώστη του Τσίπρα

Την παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Χαρίτση στον εξώστη του Παλλάς στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα σχολίαζε η Θεοδώρα Τζάκρη στην εκπομπή «Σήμερα», αλλά το κάρμα φροντίζει πάντα ό,τι κάνεις να το βρεις μπροστά σου.

Στην προσπάθειά της να «τρολάρει» τους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς με τη φράση «karma is a bitch» («Ό,τι δίνεις παίρνεις» ή «Ό,τι έσπειρες, θερίζεις»), το στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας μπέρδεψε τη φράση που ήθελε να χρησιμοποιήσει και είπε: «karma is a... beast» (Το κάρμα είναι θηρίο).

«Υπάρχει και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Πέλλα “karma is a beast” ή όπως λένε στην Αμερική "ό,τι έσπειρες, θερίζεις"».

Όταν ο δημοσιογράφος Άκης Παυλόπουλος, ρώτησε «α, έτσι λένε στο χωριό σας;», η Θεοδώρα Τζάκρη έκανε τα πράγματα λίγο χειρότερα σημειώνοντας: «Στην Πέλλα το λέμε αυτό, στην Πέλλα είμαστε πολύ προοδευτικοί».