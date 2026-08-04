Καρυστιανού για φωτιές: «Ανίκανο το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη - Παρακολουθεί από τη γυάλα του»

Σε δηλώσεις προέβη η Μαρία Καρυστιανού της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» για τις φωτιές που έπληξαν την Αττικοβοιωτία, επιρρίπτοντας βαριές ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Αναφέρει συγκεκριμένα πως «Το Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε όλο. Ο καλύτερος πνεύμονας της Αττικής έγινε στάχτη. Η εμπρηστική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι υπόλογη για τα εκατοντάδες καμμένα σπίτια στην Αττικοβοιωτία».

Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης»

«Για την απόγνωση στην οποία βύθισε χιλιάδες ανθρώπους, την καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων δάσους. Το ανίκανο ''επιτελικό'' κράτος του κ. Μητσοτάκη χωρίς επιχειρησιακά σχέδια παρακολουθεί μέσα από την γυάλα του σαν όλα να συμβαίνουν σε άλλη χώρα.

Οι ''άριστοι'' δεν έβαλαν μυαλό που επί των ημερών τους έχει καεί η μισή Αττική, ο Έβρος, η Β. Εύβοια, η Ρόδος, η Κέρκυρα, τα Γεράνεια όρη, η Χίος, η Κρήτη. Η χώρα χρειάζεται άμεσα επανεκκίνηση σε όλα τα επίπεδα.

Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να παραιτηθεί».