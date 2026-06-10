Καρυστιανού για μεταναστευτικό: «Αν δεν πληρούν προϋποθέσεις, απέλαση» - Τι θα έλεγε σε ένα debate αρχηγών

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης έδωσε η Μαρία Καρυστιανού, το πρωί της Τετάρτης (10/6), η οποία δεν δίστασε να αναφερθεί στις δημοσκοπήσεις, στους πολιτικούς της αντιπάλους αλλά και στις θέσεις του νέου κόμματός της.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989, η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία», αρχικά για τις δημοσκοπήσεις ανέφερε: «Το δίλημμα είναι το εξής. ή θα παραμείνω στο παλαιό που ξέρει πώς να κάνει τη μια διαπλοκή μετά την άλλη ή θα επιλέξω την κάθαρση, μια διαφορετική χώρα με παρουσία κυρίως απλών ανθρώπων μη έμπειρων πολιτικών, μη πολιτικών γενικώς οι οποίοι όμως θα εργαστούν για το καλό της κοινωνίας».

Και συμπλήρωσε: «Και για εμένα οι δημοσκοπήσεις, δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που νιώθω εγώ όταν βγαίνω στον κόσμο. Αυτό που ακούω, που αφουγγράζομαι, που συναντώ.

Δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν έχω εμπειρία βέβαια. Δεν ξέρω πώς γίνεται η συλλογή του δείγματος και τον αριθμό που αντιπροσωπεύουν και αν είναι από όλες τις κοινωνικές ομάδες.

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Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί με το άκουσμα της δημοσκόπησης να κλείνουν το τηλέφωνο. Μας δείχνουν τι νιώθουν οι πολίτες; Δεν το πιστεύω».

Καρυστιανού: Πότε θα ανακοινώσει το πρόγραμμα του κόμματος

Το πρόγραμμα κόμματος, «Νομίζω ο κόσμος θα ενθουσιαστεί από τον τρόπο ποτυ έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα την οργάνωση. Το πόσο εύκολα υλοποιίσιμο είναι. Η ανακοίνωση του προγράμματος μας θα εξαρτηθεί από το πότε θα γίνει η ανακοίνωση των εκλογών».

Καρυστιανού για μεταναστευτικό: «Και εγώ ήμουν μετανάστρια στην Αγγλία, αλλά είχα διαβατήριο και θέση»

Οφείλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορα. Είναι υποχρέωση. Δεν μπορούμε να λογιζόμαστε για σοβαρό κράτος αν ο κάθε ένας μπορεί να μπαίνει στην επικράτεια, όπως θέλει.

Και εγώ που πήγα μετανάστρια, γιατί ήταν χάλια τα νοσοκομεία, και πήγα να εργαστώ στην Αγγλία για βιοποριστικούς λόγους, πήγαινα με διαβατήριο και έτοιμη θέση».

Και συμπλήρωσε αναφορικά με τα ανθρώπινα διακιώματα, συμπλήρωσε: «όχι, δεν βυθίζουμε καμία βάρκα και δεν πνίγουμε κανέναν άνθρωπο γιατί είμαστε άνθρωποι. Και η χώρα μας παραδοσιακά στο θέμα της ανθρωπιάς είναι παραδοσιακά πολύ προστατευτική», δήλωσε μεταξύ άλλων συμπληρώνοντας: «Θα πρέπει να πάνε αυτή οι άνθρωποι σε ένα κέντρο, να γίνει καταγραφή και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να παραμείνουν στη χώρα, διαφορετικά θα πρέπει να γίνει απέλαση».

Μαρία Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: «Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας»

Για τα ελληνοτουρκικά δήλωσε και αναφερόμενη στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δήλωσε: «Η πολιτική είναι μια. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάω από τις ζωές μας.

Από εκεί και πέρα όταν πας να συζητήσεις με την Τουρκία πρέπει να έχεις κάνει ψυχανάλυση των ανθρώπων που θα δεις. Να ξέρεις ακριβώς τι θα πεις.

Μετά την 7ετια Μητσοτάκη έρχονται οι Τούρκοι και συζητάνε για συνδιαχείριση του Αιγαίου. Όλα είναι θέμα συζήτησης αλλά δεν ξέρω με τι ατζέντα πάει ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Ερντογάν», πρόσθεσε.

Τι θα έλεγε σε ντιμπέιτ με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Τέλος, αναφορικά με τους πολιτικούς της αντιπάλους, και το τι θα έλεγε σε ένα ενδεχόμενο ντιμπέιτ απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «γιατί μας λέγατε ψέματα, μας κοροϊδεύατε, γιατί ρίξατε τη χώρα στα βράχια; Για όλα αυτά φταίνε αυτοί που διαχειρίστηκαν άσχημα το μέλλον της χώρας. Θα ρωτούσα γιατί τόσο ανικανότητα και ανευθυνότητα; Θα τους ρωτούσα πώς εμείς έχουμε καταστραφεί και αυτοί έχουν γίνει πλουσιότεροι;», είπε κλείνοντας.