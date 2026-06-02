Καρυστιανού για Τσίπρα: «Είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, δεν θα συνεργαστούμε μαζί του»

Κατηγορηματικά απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καρυστιανού, χαρακτηρίζοντας το πολιτικό του εγχείρημα ως «ξαναζεσταμένο φαγητό».

Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, υποστηρίζοντας ότι το νέο κόμμα της έχει κοινωνικές και όχι πολιτικές ρίζες.

«Ενωθήκαμε γιατί αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα», δήλωσε, τονίζοντας ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεν αποτελεί συνέχεια του παραδοσιακού κομματικού σκηνικού. Παράλληλα, σχολίασε τις επικρίσεις που δέχεται για την πολιτική ταυτότητα του κόμματος, λέγοντας πως «το σύστημα θέλει να μας βάλει ταμπέλα», ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Με είπαν την πρώτη ακροδεξιά κομμουνίστρια».

Αναφερόμενη στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το χαρακτήρισε «πολύ γκλάμουρους», υποστηρίζοντας ότι δίνει έμφαση στην εικόνα. Ξεκαθάρισε, δε, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συμπόρευσης, καθώς δεν συμφωνεί με τις πολιτικές του θέσεις. αναφέροντας ότι «είναι ξαναζεσταμένο φαγητό».

«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το παλιό σύστημα», ανέφερε, εξηγώντας ότι στόχος της είναι να διατηρηθεί αναλλοίωτη η ταυτότητα της παράταξής της.

Η ίδια συνέδεσε την πολιτική της παρουσία με την υπόθεση των Τεμπών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη, δεν θα με γνωρίζατε».

Παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες του κόμματος, έδωσε έμφαση στη Δικαιοσύνη, την ανάπτυξη και τα εθνικά ζητήματα. Για τους πλειστηριασμούς αποκάλυψε ότι ειδική ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις που θα παρουσιαστούν σύντομα, ενώ για το μεταναστευτικό ζήτησε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή και αυστηρότερο έλεγχο των ΜΚΟ.

«Υποχρέωσή μας είναι να προστατεύσουμε τα σύνορα της χώρας», υπογράμμισε, διαμηνύοντας ότι η στάση του κόμματός της απέναντι στα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών θα είναι αμείλικτη.