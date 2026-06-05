Καρυστιανού: «Ο Τσίπρας είναι πιο βολικός αντίπαλος του Μητσοτάκη - Μπορεί το ΟΧΙ να το κάνει ΝΑΙ»

Το σχόλιό της για τις δημοσκοπήσεις στις οποίες πρωταγωνιστεί το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μαζί με το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού καλεσμένη στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN.

Μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «προσωπική επιλογή» του Κυριάκου Μητσοτάκη για αντίπαλό του επισημαίνοντας ότι « Τσίπρας είναι πολύ πιο βολικός αντίπαλος».

«Στις δημοσκοπήσεις ως δεύτερο κόμμα είναι ο κ. Τσίπρας. Θεωρώ ότι είναι προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη να έχει για αντίπαλο τον κ. Τσίπρα. Αλλά επειδή μιλήσατε για νέο κόμμα, στην πολιτική ζωή της Ελλάδας αυτή τη στιγμή ένα νέο γεγονός βλέπω μεγάλο κοινωνικό, την "Ελπίδα για τη Δημοκρατία".

Ο κ. Τσίπρας είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός, έχουμε δει τον πολιτική του δεινότητα και ότι λειτουργεί όπως οι επαγγελματίες πολιτικοί: λέει ψέματα, μπορεί το "όχι" να το κάνει "ναι" χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει για αυτό.

Εμείς από την άλλη, στην απέναντι πλευρά που βιώνουμε τις συνέπειες μιας κακής πολιτικής το βλέπουμε διαφορετικά. Έχουμε απόλυτο σεβασμό σε αυτά που θα πούμε, αισθανόμαστε την ευθύνη της πολιτικής. Για εμάς η πολιτική είναι ευθύνη, δεν είναι να ανέβω στην εξουσία για να κάνω τα 2 σπίτια 15. Βλέπουμε την ευθύνη, τη συνέπεια, την ηθική που θέλουμε να δούμε να υπάρχει στην πολιτική ζωή», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

Στη συνέχεια επανερχόμενη στον χαρακτηρισμό «προσωπική επιλογή του Μητσοτάκη» για τον Τσίπρα εξήγησε πως: «Ο κ. Τσίπρας είναι πολύ πιο βολικός αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη».